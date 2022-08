MADRID, España.- El exdirector de la revista universitaria Alma Mater, Armando Franco Senén, será parte de la directiva del Grupo Empresarial Palco.

Así lo dio a conocer la entidad este domingo a través de una publicación en redes sociales donde compartió una foto de Senén y mencionó que con esta promoción se pretende conseguir “un Palco más cercano a sus clientes y socios, atemperado a las dinámicas de los tiempos actuales”.

El conglomerado estatal, encargado de gestionar hoteles, restaurantes, un centro de convenciones, entre otros, señaló que con la incorporación de Franco Senén quedaban establecidos sus seis directores funcionales.

Como era de esperar, los cubanos no han tardado en reaccionar, ya que el propio Senén había manifestado su inconformidad con la actitud del régimen, al ser expulsado de su cargo en abril pasado. Al desmentir a la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) declaró que, contrario a lo que le dijeron en el momento de la separación del cargo, no fue una renovación natural, ya que el proceso no incluyó ni ubicación laboral para él ni un director para Alma Mater.

“¿Y usted no fue el que `explotó´ en Alma Mater por exponer la verdad del cubano de a pie… O sea, como siempre, una vez más acomodan a los incómodos, les dan las mieles del beneficio `revolucionario´ hasta que se vuelven más revolucionarios que los que inventaron la revolución para luego verlos ahí, sí ahí, en la frontera de EE. UU. pidiendo asilo después de llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo. Valga la redundancia, revolucionario, doble moral”, dijo el usuario William Smith.

“El agente Armando ha sido reasignado”, ironizó el internauta Rolando Masferrer; al igual que la usuaria Carmen Juliana: “Cuba, país donde la gente explota para arriba”.

Tras darse a conocer la expulsión de Senén de Alma Mater, el jefe de Redacción de la revista, Yoandry Ávila Guerra, abandonó la publicación; y numerosos estudiantes y periodistas reaccionaron a la destitución, en su mayoría elogiando el trabajo de Armando Franco Senén.

El reconocido periodista Joaquín Borges Triana declaró: “En los 36 años que llevo como graduado de periodismo me han hecho ser testigo una y otra vez de historias como la que ahora motiva múltiples comentarios en las redes. Supongamos que sí, que Armandito se equivocó en algo y por esos errores hay que liberarlo. En tal caso, ello corrobora que en el ejercicio del periodismo en una sociedad como la cubana no hay margen para el error. Un médico puede equivocarse y por su culpa morir alguien, pero puede que ello no trascienda. En el periodismo no pasa así”.

Incluso el trovador Silvio Rodríguez, connotado defensor del régimen, apuntó: “Me parece preocupante que, en vez de abrirse, la dirigencia siga dando señales de cerrazón. Me parece incluso gravísimo, a estas alturas”.

