MADRID, España.- Donal Duarte, uno de los peloteros más reconocidos del béisbol en la Isla durante los últimos años, fue excluido del staff técnico cubano que participará en la IV Copa del Caribe de Bahamas 2022.

La decisión se debió a una presunta salida del país, confirmó el propio Duarte al medio independiente Pelota Cubana.

“Es una falta de respeto lo que me acaban de hacer, porque me dijeron que yo tenía una salida ilegal y que me había metido en una riña también. Ambas cosas son completamente inciertas. Soy de los pocos que quedan en este país, yo vivo para el béisbol y mira lo que me hacen”, dijo el pinareño, quien, desde su retiro del deporte activo en abril pasado, dirige al conjunto Sub-23 de su provincia.

Tras cuestionarse “¿de qué le han valido 18 años jugando el béisbol en Cuba y trabajar tan fuerte?”, Donald Duarte aseguró que pedirá la baja del INDER.

“Están alegando cosas en mi contra. Realmente no lo merezco, no puedo admitirlo. (…) Si no hubiese estado inicialmente en el equipo, pues no tenía derecho a reclamar nada, pero estaba y ahora me han excluido”, declaró.

Tras trascender la noticia, el periodista deportivo Francys Romero calificó la decisión de las autoridades cubanas como una “injusticia” y precisó que en lugar de Duarte asistirá a la Copa de Bahamas Ricardo Eizmendiz.

Donald Duarte se inició en las Series Nacionales de Béisbol en 2001 con el equipo de Pinar del Río. El 13 de diciembre de 2013 conectó su jonrón número 100 en esta competición. El tercera base fue campeón con la selección cubana en la Serie del Caribe de Puerto Rico (2015), entre otros muchos éxitos.

Se retiró oficialmente el 16 de abril de 2022, en un partido frente a Industriales, en el estadio Capitán San Luis, donde fue despedido por la afición.

