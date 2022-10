MADRID, España.- El profesor cubano y preso político Pedro Albert Sánchez fue puesto en libertad bajo fianza este viernes a la espera de la sentencia del juicio del régimen en su contra.

En una transmisión en directo desde la red social Facebook tras llegar a su casa, Albert Sánchez explicó que acaba de salir de una huelga de hambre de 11 días, a la cual entró solamente con 22 días de recuperación de la huelga anterior, que duró 12 días.

“Ya yo entré a esta huelga debilitado. Este tiempo no fue que me desplanté, sino que me alimenté temporalmente”, aclaró el opositor y aseguró que “hay Pedro para rato”.

En su publicación también agradeció a todas las personas que lo apoyaron “de infinitas formas”.

El pasado 12 de octubre se desarrolló el juicio en el Tribunal de Diez de Octubre, en La Habana, contra Pedro Albert Sánchez.

La Fiscalía del régimen pide cinco años de privación de libertad por intentar manifestarse en noviembre de 2021, día de la convocatoria a la Marcha Cívica por el Cambio en Cuba.

El 11 de julio de 2021 (11J) había sido encarcelado por las autoridades cubanas a raíz de las protestas antigubernamentales que ese día se extendieron por toda la Isla. Posteriormente fue puesto en libertad.

Tras su encarcelamiento en noviembre del pasado año, ha realizado varias huelgas de hambre en la prisión de Valle Grande, a pesar de su delicado estado de salud, pues padece de cáncer de próstata.

El académico cubano, de 66 años, había sido profesor de Física y Matemática en centros educacionales de La Habana y Pinar del Río.

