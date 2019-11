Evo Morales: “no soy responsable de nada”

MIAMI, Estados Unidos.- Pues bien, en una reciente entrevista para el medio argentino Radio Mitre, el ex presidente de Bolivia Evo Morales, exiliado en México, aseguró que no es “responsable de nada”, con respecto a la crisis política que vive su país luego de las polémicas elecciones en las que supuestamente salió como ganador ante las denuncias de fraude electoral.

Morales dijo en la entrevista que “el golpe de Estado se inició al día siguiente de las elecciones. Estoy convencido de que no hubo ningún fraude. Las elecciones las ganamos en primera vuelta”.

“La derecha me obligó a renunciar, sin seguridad de la policía y de la fuerza armada. Lo peor es que estaban quemando casas de hermanos que me acompañaron estos años. De los siete gobernadores que teníamos, seis denunciaron amenazas y saqueos de viviendas. Saquearon mi casa y mis cuadros los quemaron en la calle”, dijo.

Así mismo, el exmandatario, quien huyó de Bolivia en un avión de la Fuerza Armada mexicana enviado por Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su gestión su “delito fue haber sido indio y haber cambiado Bolivia. Estoy convencido de que hemos demostrado cómo se gobierna con transparencia y responsabilidad”.

También criticó las palabras del ex jefe de Gobierno español Felipe González, que cuestionó la cantidad de años de Evo Morales en el poder. “Él no tiene ninguna autoridad para hablar de continuidad en el poder ya que estuvo más de 10 años como presidente de España. Antes, en Bolivia, no había estabilidad política. Nosotros dimos estabilidad política y social con crecimiento económico”.

“Nunca en mi vida sindical, ahora presidencial, me manejé con aparatos ni rosca. Siempre escuché al pueblo boliviano. Cuando uno piensa en Bolivia, es posible cambiar. Después de cambiar Bolivia viene este hecho para destrozar Bolivia. Me duele mucho tantos muertos en 10 días. Y muertos de bala. Antes de mi renuncia, para pacificar Bolivia, yo propuse nuevas elecciones. Si quieren sin Evo, sin Evo. Mi obligación era aportar a la pacificación y al entendimiento”, aseguró.

A Evo Morales también se le preguntó sobre su presencia en la toma de posesión de Alberto Fernández en Argentina el próximo 10 de diciembre: “Agradezco al presidente electo su gentileza. Nunca olvido la gran solidaridad y apoyo del presidente Néstor Kirchner. Todavía no tengo planificado si voy a ir a la asunción de Alberto Fernández”.

Finalmente, Evo Morales dijo que él tiene “derecho a estar en Bolivia. No como candidato. Mi partido (el MAS) es el movimiento más grande de la historia. Este movimiento tiene historia. Este movimiento dijo que otra Bolivia es posible, sin Banco Mundial ni intervención de Estados Unidos. Legal y constitucionalmente estoy habilitado para postularme a elecciones. La próxima semana anunciaremos quién será nuestro candidato a la presidencia”.