Evo Morales: “Mientras tenga la vida seguiré en política, seguiré en la lucha”

MIAMI, Estados Unidos. – El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó este martes a México, tras el ofrecimiento de asilo realizado por el gobierno de a raíz de su renuncia.

Morales arribó a territorio azteca en un avión de la Fuerza Aérea mexicana. Allí fue recibido por el canciller Marcelo Ebrard, quien le transmitió un saludo del presidente Andrés Manuel López Obrador y de todo el pueblo de México.

“Quiero muy brevemente darle la más cordial bienvenida a Evo Morales y a su comitiva y acompañantes a México, es para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se le ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo, y ya está en tierras mexicanas donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida, que son las causas que nos animan”, dijo Ebrard.

El exgobernante se refirió a la situación en Bolivia y a las condiciones que derivaron en su renuncia.

“Para que no haya más hechos de sangre, hemos decidido renunciar. Quiero decirles, estamos muy agradecidos porque el presidente de México, al pueblo boliviano le salvó la vida”, sentenció.

Morales denunció el acoso y persecución a la que fue sometido durante las últimas jornadas, así como las presiones a miembros de su guardia personal para que le entregaran a cambio de dinero.

“El 9 de noviembre, cuando llegaba a Cochabamba, un miembro del Ejército me informó y me hizo leer mensajes en el que le pedían que me entregue a cambio de 50 mil dólares. Fue un día antes de que presentáramos nuestra renuncia”, dijo el expresidente.

“Saquearon, quemaron la casa de mi hermana. Anteayer saquearon mi casa en Cochabamba”, agregó.