Evo Morales sobre elecciones en Bolivia: ¿de qué fraude me hablan?

MIAMI, Estados Unidos.- Pues bien, ahora resulta que, desde Argentina, donde se encuentra bajo condición de refugiado, Evo Morales lidera una campaña electoral del Movimiento al Socialismo (MAS), con el objetiva que su partido vuelva al poder en Bolivia, informó Página 12.

El exmandatario boliviano, que salió huyendo del país luego de las violentas manifestaciones desencadenadas por su reelección, dijo en entrevista con Página 12, además, que no sabe “si soy ex presidente, tal vez sigo siendo el presidente porque mi texto de renuncia no ha sido aprobado ni rechazado”.

En el diálogo Evo Morales contó que se reunió con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien le dio consejos, y quien al parecer no es la primera vez que guía al boliviano.

“Escucho sus recomendaciones, sus sugerencias. Entiendo perfectamente mi responsabilidad como refugiado, sobre cuál debe ser mi comportamiento político. Aportar mi experiencia para los nuevos políticos no solamente de Bolivia, sino también latinoamericanos”.

“Es una buena compañera con mucha experiencia. Yo me acuerdo, por ejemplo, en su gestión de presidenta, que EE.UU. y Canadá nos habían bloqueado la venta de trigo y harina para el pan. Antes no podíamos producir en nuestro país nuestro pan. Si faltaba pan, Evo era el culpable del sabotaje del imperio norteamericano. Entonces llamé a la hermana Cristina para que me venda trigo y harina. Me mandó trigo y lo resolvimos. Tengo mucho respeto, conversamos muchos temas importantes”.

Respecto a las acusaciones del fraude electoral del que ha sido acusado dijo: “¿de qué fraude me hablan? Ustedes saben que yo vengo de la cultura indígena originaria que nos enseña que lo más importante es no robar, no mentir y no ser flojos. Y esto lo hemos incorporado en nuestra Constitución. Entonces, ¿robar, mentir, que hagan fraude? No, no lo entiendo, no es posible. En mis reuniones con los organismos constitucionales les dije siempre que cumplan con su deber”.

“Ahora de acuerdo a un informe de la OEA realizaron una observación de 225 mesas y dijeron que había fraude porque en esas mesas el MAS obtenía el 70, 80 y el 90 por ciento. En el campo obteníamos más, pero ellos dijeron que era fraude. Les digo que sin esas mesas igual ganábamos en la primera vuelta. Y lo mismo iba a ocurrir con el informe de la OEA y con las observaciones que hizo. El verdadero fraude es el informe de la OEA”, aseguró.

Evo Morales dijo además que las Fuerzas Armadas lo habían traicionado y que le dolió, y denunció que se trató de “una conspiración abierta”. “Me ha dolido porque nosotros los hemos equipado. Cuando llegamos al gobierno recuerdo que no teníamos aviones ni helicópteros en medio de una crisis de inundaciones y que Argentina nos ayudó”.

Para Evo Morales el candidato de su partido a las elecciones de Bolivia debe ser “un candidato de unidad, que es difícil de encontrar. ¿Por qué Álvaro (García Linera) y yo dijimos que no seremos candidatos? Para unir a Bolivia, para que no haya confrontación. A veces me pregunto por qué siempre hay tanto miedo a Evo. Yo estaba habilitado constitucionalmente para ser candidato”.

El expresidente boliviano dijo a Página 12 que el “golpe” lo “tomó por sorpresa porque ni la inteligencia de la Policía ni la de las Fuerzas Armadas advirtieron sobre lo que ocurría. En una reunión de gabinete, faltando dos o tres semanas para el golpe, yo dije que se estaba preparando, pero no me creyeron. Una mujer, una trabajadora del hogar, consiguió mi teléfono y me llamó. Me contó que había escuchado en la casa de sus patrones que se preparaba el golpe de Estado. Comenté eso, pero nadie me ha creído”.