MADRID, España.- El eurodiputado español Hermann Tertsch denunció la reciente prohibición de entrada a Cuba a la activista Omara Ruiz Urquiola.

Desde el Festival Viva22, desarrollado en Madrid este fin de semana, Tertsch declaró: “Otra vez esta escandalosa y obscena forma violenta de negarles los derechos a los cubanos de salir de su patria y de entrar a su patria”.

“Es una indignidad más que conocemos, pero hasta que no acabe la dictadura no cambiará. Mientras tanto, necesitamos ejercer esa presión al régimen por parte de la Unión Europea y los gobiernos democráticos nacionales. Ya está bien de esta situación absolutamente trágica”, agregó.

El eurodiputado se encontraba junto a los activistas cubanos Lázaro Mireles y Ariel Ruiz Urquiola.

Este último, hermano de Omara Ruiz, explicó que su hermana pretendía regresar a la Isla este sábado para socorrer a su madre, residente en Pinar del Río, quien “es una de las damnificadas directas del huracán Ian”.

“¿Cómo es posible que este gobierno, que yo llamo desgobierno, pueda pedir ayuda económica al parlamento europeo y al congreso de Estados Unidos para socorrer a los damnificados cuando a sus propios hijos no los deja entrar para socorrer a sus padres?”, cuestionó Arie Ruiz Urquiola.

El eurodiputado @hermanntertsch denuncia junto al Dr Ariel Ruiz Urquiola la negativa de retorno a Cuba de Omara Ruiz Urquiola esta tarde desde el aeropuerto de Miami, xfavor hagamos esta denuncia viral. pic.twitter.com/asYTwJqY3a — Lázaro Mireles (@lachy77) October 8, 2022

Este 8 de octubre a Omara Ruiz Urquiola, quien se encontraba en Estados Unidos para recibir un tratamiento médico, la aerolínea Southwest le impidió subir al avión que la llevaría a Cuba, alegando que el Gobierno cubano no la dejaba regresar.

En un video grabado desde el aeropuerto de Fort Lauderdale, al norte de Miami, la opositora declaró: “Por tercera vez no me dejan regresar a Cuba. (…) La actitud deja en evidencia no solo la violación de mis derechos por parte del Gobierno de Cuba, sino también la complicidad de las autoridades de este país. Lo digo con conocimiento de causa, porque ahora están implicados en el ‘engagement 2.0’, en ampliar las relaciones comerciales, en ampliar los vuelos, por ejemplo, de esta aerolínea. Personas como yo quedamos en el medio de esta trama”.

Además aseguró que “seguiría insistiendo”: “No me voy a cansar. Soy cubana. Yo tengo mi casa, mi vida en Cuba, no tengo nada fuera de Cuba”.

En junio pasado la misma aerolínea le prohibió abordar un avión para regresar a Cuba por disposición de las autoridades de la Isla. El 12 de julio vivió una situación similar.

Tras la segunda prohibición, Ariel Ruiz Urquiola realizó una huelga de hambre y sed durante 12 días para exigir a Naciones Unidas un pronunciamiento sobre las violaciones a los derechos humanos de su hermana.

