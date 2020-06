Euclides Rojas. “Volveré al Latino cuando haya democracia en Cuba”

MIAMI, Estados Unidos. – Tras dos décadas como coach de pitcheo en varias organizaciones de Grandes Ligas, el ex lanzador de Industriales Euclides Rojas reveló al diario El Nuevo Herald que uno de sus sueños es regresar al estadio Latinoamericano, donde alguna vez hizo las delicias de la afición de La Habana.

En medio de un descanso en su carrera y a la espera de un proyecto que realmente le apasioné, el legendario cerrador azul de finales de los años ochenta y principios de los noventa reflexionó sobre la posibilidad de volver a la Isla y regresar al que fuese su estadio.

“Por supuesto que sí. Lo he soñado. También he tenido pesadillas. Para evitar esas pesadillas solamente volvería con un sistema democrático… Sé que a muchas personas no les gusta hablar de política, pero yo soy cubano y desgraciadamente cuando se toca ese punto hay que hablar de política”, declaró Rojas.

El exlanzador confiesa que, aunque no pudo lanzar en Grandes Ligas, se siente realizado con su labor como entrenador.

“Traté de jugar, pero mi brazo estaba lastimado. Los Marlins me dieron la oportunidad de ser coach (…) Lo he disfrutado al máximo. Me gusta ser un profesor de béisbol y específicamente del pitcheo. Pasé de los Marlins a los Piratas y de ahí a Boston. Claro que uno experimenta algo de presión, pero en todas partes me apoyaron mucho y me dieron libertad de trabajar. Siempre respeté a mis superiores y contaba con ellos antes de tomar decisiones, pero logré hacer mi trabajo”.

Ahora, Rojas aprovecha este parón en su carrera como entrenador para disfrutar junto a su familia.

“Lo estoy disfrutando bastante, aprovechando el tiempo con mi familia, en la casa con mi esposa, con mi hijo, algo que no podía hacer durante mucho tiempo. Siempre he estado en estos trajines del béisbol desde que estaba con 16 años cuando comencé a jugar con los Industriales en Cuba”.

Euclides reveló que, pese al paso de los años, sigue siendo un gran fanático de los azules de la capital.

“Mi apellido es Rojas, pero la sangre que corre por mis venas es azul por los Industriales”, sostuvo.

Rojas también analizó la actualidad del beisbol en Cuba, aunque se mostró cauteloso sobre la posibilidad de que las autoridades permitan a jugadores profesionales representar a la selección de la Isla en eventos internacionales.

“Lo creo cuando lo vea”, sentenció.

En su carrera con los equipos de La Habana en Series Nacionales y Selectivas Euclides Rojas salvó 90 juegos, ganó 59 partidos y promedió efectividad de 2,93.