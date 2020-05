ETECSA: “Muchos admitieron estar equivocados en su reclamación”

MIAMI, Estados Unidos. – Representantes de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) insistieron este jueves que, pese a algunos fallos técnicos encontrados durante los últimos días, la compañía ha ofrecido un buen servicio y ha tasado correctamente las horas establecidas en las recargas de Internet.

En intercambio con el diario oficialista Juventud Rebelde, el monopolio estatal quiso terminar con la polémica reiterando que hubo un fallo de comprensión de los clientes, quienes, en muchos casos, no están familiarizados con las bondades y opciones que ofrece la empresa.

Tanto los que recibieron recargas internacionales como los beneficiarios del servicio Nauta Hogar alegaron problemas en el servicio vinculados a la pérdida de datos y al tiempo de conexión.

Migdalia Sablón Carrazana, jefa del Departamento de Gestión Comercial de ETECSA, aseguró a ese medio que, en el caso de Nauta Hogar, errores técnicos hicieron que los usuarios comenzaran a observar horas de más —o de menos—, de las que tenían realmente en sus cuentas. Sin embargo, la funcionaria señala que la tarificación nunca fue errónea.

“En esta situación hemos comprobado que los clientes no emplean el portal de usuario. Sin embargo, resolvimos muchas quejas a partir de explicarles cómo emplear esta facilidad, y muchos admitieron estar equivocados en su reclamación”, declaró Sablón Carrazana.

La especialista agregó que las quejas realizadas por los clientes tanto vía telefónica como a través de las redes sociales fueron revisados uno por uno y en todos se demostró que el consumo fue tasado con veracidad.

ETECSA señala que algo similar ocurrió con la recarga internacional del pasado 11 de mayo, que incluía 1GB de datos, que, en la mayoría de los casos, se fue consumiendo a mayor velocidad que la acostumbrada.

Lázara Mairen Jiménez Ruiz, directora de Mercadotecnia de la Vicepresidencia Comercial de la empresa sostuvo que la mayoría de los clientes que presentaron reclamos no estaban familiarizados en el empleo de internet en el móvil.

Asimismo, señaló que muchos usuarios no han configurado sus terminales para que no realicen descargas automáticas de actualizaciones, lo cual -comentó- consume megas.

“Detectamos casos en los que el usuario no tenía desactivada la tarifa por consumo de internet y las actualizaciones automáticas. Entonces, recibió la recarga, conectó los datos, el teléfono actualizó el sistema operativo, consumió el bono y, luego, siguió consumiendo del saldo del cliente. Por eso su saldo telefónico y de datos se agotó sin que lo supiera”, indicó la funcionaria.

1-Si bien es posible consultar a través de códigos USSD cuestiones relacionadas con el saldo telefónico o de datos, Etecsa recomienda el empleo de la plataforma mi.cubacel.net. Los códigos USSD a veces no muestran toda la información que el cliente busca. Por ejemplo, usted puede ver en la consulta de datos el bono activo, pero no visualizar el paquete, porque no ha comenzado a usarlo. En mi.cubacel.net, toda esa información está disponible.

Para evitar eventos similares en el futuro, ETECSA pidió a sus clientes recordar el funcionamiento de los bonos de recarga internacional, que ahora incluyen, paquetes de datos de Internet.

La monopolio de la comunicaciones en Cuba también recordó a los usuarios que el uso de caracteres especiales a la hora de enviar SMS disminuye el consumo de recuerda y hace el servicio más económico para todos.