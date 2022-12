LA HABANA, Cuba. — La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) lanzó una promoción de recargas internacionales para el mes de diciembre que incluye WhatsApp gratis durante un mes, publicó la empresa estatal en su perfil oficial de Twitter.

“Promoción de Recarga Internacional del 5 al 10 de diciembre. Si recibes una recarga internacional entre 500 y 1250 CUP, el monto va a tu saldo principal y además podrás disfrutar por 30 días de: WhatsApp gratis las 24 horas más Internet ilimitado de 12 a.m. a 7 a.m.”, especifica el anuncio.

CubaNet pudo contactar con el servicio de atención a usuarios de ETECSA, que explicó los datos consumidos desde la aplicación WhatsApp no disminuirán el paquete de datos por un mes. Lo mismo sucede con la navegación por Internet, pero en este caso, la promoción aplicará solo durante la madrugada.

“Es importante que se realice la recarga desde el exterior por medio de los sitios que tienen convenio con ETECSA, esto es muy importante”, indicó a este diario un funcionario del monopolio estatal.

Muchos usuarios reaccionaron negativamente a la nueva opción, pues excluye a los cubanos dentro de la Isla que no tienen familiares en el extranjero. Por demás, al no ser WhatsApp es una aplicación que consuma demasiados datos, la oferta no será de mucha ayuda ayuda en el ahorro de datos e Internet y durante la madrugada muy pocos la podrán aprovechar debido al horario.

“De verdad, qué estupidez tiene este país, como si las personas no trabajáramos para estar esperando la madrugada para conectarnos gratis. Ya no saben de qué manera quitarle el dinero a uno”, señaló un usuario en Twitter identificado como Ubar a propósito de la nueva promoción.

“Hace poco hubo un problema en la red que casualmente empezó a las 12”, añadió el internauta.

De igual forma, los usuarios criticaron la pésima calidad de la velocidad de Internet y algunos anticipan un servicio aún más lento por el hecho de que WhatsApp e Internet serán gratis durante la madrugada.

Por otra parte, ETECSA valora el dólar a solo 25 pesos en moneda nacional (CUP), mientras que el precio oficial de este, impuesto por las propias autoridades, es de 120 CUP.

La madrugada del 26 de noviembre usuarios de ETECSA reportaron un apagón de Internet en toda la Isla. Las afectaciones provocaron que no se pudiera navegar en Internet a través de datos móviles.

