LA HABANA, Cuba. – La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) habilitó una función dentro de su servicio Transfermóvil que permite guardar un balance virtual en USD y en CUP para comprar productos y servicios de la propia empresa cubana, según anunció el monopolio estatal en su sitio web.

Bolsa Mitransfer, nombre que recibió la nueva funcionalidad, es una cuenta virtual de dinero asociada a un número de teléfono. El nuevo canal electrónico de pagos permite tener una cuenta en USD y otra en CUP.

Mientras que la primera solo puede recargarse desde el exterior mediante el sitio web recién lanzado (bolsatransfermovil.com), la cuenta en CUP puede recargarse desde las tarjetas de banco Metropolitano, BANDEC y BPA.

Con el saldo recibido desde el exterior los usuarios podrán comprar promociones de recargas internacionales, planes combinados de internet y Nauta Plus (una nueva modalidad que permite activar una cuenta para navegar por internet 24 horas por 15 o 30 días, por un valor de 15 o 25 dólares respectivamente).

No obstante, la cuenta de Nauta Plus solo “puede ser utilizada en las salas de navegación de ETECSA y de terceros (Joven Club de Computación, Correos de Cuba), zonas wifi y desde el servicio Nauta Hogar. Cuando se agote la vigencia de la cuenta Nauta Plus debe adquirir otra pues esta cuenta no es recargable”, especificó el monopolio.

Con la cuenta en CUP, los usuarios podrán seguir pagando su factura telefónica y recargando su saldo móvil y Nauta Hogar, entre otros.

Por otra parte, se podrá realizar transferencias entre cuentas que tengan habilitado el servicio Bolsa Mitransfer sin superar el límite de 30 000 pesos diarios en la cuenta CUP y 1 000 dólares en la cuenta en USD.

El hecho de que la cuenta en USD pueda recibir recargas solo desde el exterior generó las críticas de muchos usuarios que expresaron su inconformidad en las redes sociales

“Ni siquiera con dólares en papel o con MLC se puede recargar el Nauta Plus. Esto es para recoger dinero, jamás pensaron en el pueblo”, dijo Mailiby Vásquez, una joven usuaria de ETECSA.

Lo novedoso del servicio es que, finalmente, ETECSA lanzó la tan esperada “tarifa plana”. No obstante, solo unos pocos podrán disfrutar de ella por sus precios elevados y su limitación a zonas wifi y Nauta Hogar. Ahora también se podrán realizar recargas internacionales desde Cuba con una tasa de cambio de 25 CUP por un USD.

Hace más de un año, ETECSA había prometido el “monedero virtual” con el que se podría convertir el saldo móvil en una cuenta en CUP para diversos usos. Sin embargo, la empresa cubana aún no ha anunciado este servicio.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.