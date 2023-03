LA HABANA, Cuba. — La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informó en su página web sobre la suspensión de operaciones en la plataforma que soporta el servicio Nauta debido a trabajos de mantenimiento.

“Desde la noche del próximo 7 de marzo hasta el día siguiente 8 de marzo, el acceso a Internet a través de los servicios Nauta Hogar y Wifi público no se afectará, sin embargo, no se podrán realizar recargas de las cuentas Nauta por ninguna de las vías existentes, ni el pago de la cuota Nauta Hogar”, señaló el monopolio estatal.

Según la breve nota, “las labores son necesarias e imprescindibles para mejorar las prestaciones de este servicio” y asegura que “los especialistas trabajarán para concluirlas en el tiempo programado”.

En los últimos meses los usuarios no han parado de manifestar su inconformidad con la “pésima” calidad de servicios y los elevados precios impuestos por ETECSA, no pocos aprovecharon esta oportunidad para quejarse en las redes sociales.

“¿Qué navegación? si ahora mismo no hay desde hace días. No le falten más el respeto a las personas, es mejor no decir nada a burlarse de esta manera”, publicó en un comentario Luis Alberto De Leon, usuario de ETECSA en su perfil oficial de Facebook.

“La conexión, tanto de móvil como de Nauta, está pésima desde hace rato”, agregó.

Como respuesta a los continuos reclamos, la compañía se encuentra implementando la introducción de la banda de frecuencia 2100MHz para mejorar la conexión.

Esta solución ha causado que los teléfonos móviles cambien automáticamente a las torres de comunicación que operan en esa frecuencia. Si el usuario se encuentra cerca de la torre y al aire libre, esto no presenta problemas, pero si no es así, la calidad de la señal disminuye y la navegación en internet se vuelve nula en la mayoría de los casos.

Por otra parte, “las recargas desde el exterior han disminuido” porque no se corresponde el valor de la recarga con las opciones obtenidas a cambio y la mala calidad del servicio.

“Ojalá se resuelva el tema de la navegación Nauta Hogar pues más allá de que existe un contrato firmado, los usuarios se sienten estafados pues la empresa incumple constantemente y no hay manera de reclamar”, publicó un usuario que se identificó como Jack Sp en un comentario.

De acuerdo a la información oficial, ETECSA posee cerca de ocho millones de líneas activas en Cuba, y de estos usuarios, alrededor de siete millones se conectan a Internet mediante el uso de datos móviles.