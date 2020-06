ETECSA anuncia afectaciones en sus servicios hasta el 6 de junio

LA HABANA, Cuba. – La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) anunció este martes que estará realizando “trabajos en las redes de telecomunicaciones” desde hoy y hasta el 6 de junio.

“Durante el horario de la madrugada de estos días, los usuarios pudieran percibir afectaciones en el acceso a los servicios de conexión a Internet por las diferentes vías, es decir, wifi, nauta hogar o datos móviles”, precisa la nota, difundida por medios oficiales de la Isla.

La información explica que se trata de un mantenimiento rutinario que tiene lugar “periódicamente” para mejorar los servicios.

“Las afectaciones ocurren durante todo el día, todos los días del mes. ¡Las llamadas no se escuchan nada bien, los datos móviles no funcionan por más de 30 minutos y ya no sé qué hacer para volver a tener conexión! Y eso no es lo peor, sino el pésimo servicio que brinda la empresa, aun después de gastar más de la mitad de mi salario en un paquete de datos”, dijo a CubaNet Ariel González, cliente de ETECSA.

Recientemente, el monopolio estatal de las telecomunicaciones en la Isla recibió miles de quejas por parte de sus usuarios debido al consumo inusual de los datos tras la última promoción internacional, que incluía un bono de 1Gb.

En muchos casos, el bono para navegar en Internet se agotaba en dos días. Las redes sociales se hicieron eco de las quejas de los usuarios, pero ETECSA negó que la compañía fuera responsable del gasto desmedido de megas.

Este lunes tuvo su clímax en Twitter otra edición de la campaña #BajenLosPreciosDeInternet,que incluía quejas por mal servicio de la empresa.