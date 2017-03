Estrenarán en Cuba ‘canal informativo’ de televisión estatal

LA HABANA, Cuba.- Caribe es el nombre del nuevo canal oficialista que a manera de prueba aparecerá por el canal HD-1 a partir del próximo martes 14. Según señaló Cubadebate, el mismo brindará una programación comprendida en el horario de 8:30 am a 12:00 a.m. y tendrá como principal objetivo “ofrecer información a la manera más moderna, para que sea un espectáculo para el disfrute del televidente”.

Sin embargo, no todos los cubanos podrán disfrutar de este nuevo canal de televisión digital ya que no todos los modelos de cajas decodificadoras que se han comercializado cuentan con tecnología HD.

Las primeras cajas decodificadoras que se empezaron a vender en la red de tiendas en el año 2014 fueron de la marca KONKA, modelo KSDT863-M a un precio de 47,35 CUC; y la SOYEA modelo SDP160 a 38,30 CUC, ambas capaces de brindar una definición estándar de imagen pero no cuentan con tecnología HD por lo que los primeros en aventurarse a la era digital en ese momento tendrán que comprar otro modelo de caja decodificadora para poder acceder a este nuevo “Canal informativo”.

Muchos han sido sorprendidos por el “apagón en HD”. Alexander González, un joven informático que como muchos cubanos compraron las primeras cajas decodificadoras, hoy la alta definición lo tomó de sorpresa.

“Al inicio de la famosa ‘era digital’ de la TV cubana en el año 2014 compré mi caja decodificadora marca KONKA, tuve que gastar casi 50 dólares que es mucho más de lo que gano en dos meses enteros de trabajo y resulta que ahora ya esa caja no me sirve porque no recibe los canales en HD. Tendré que comprar otra. Sé que normalmente los televisores de hoy en día vienen con esa tecnología incorporada, pero aquí no sirve porque implementaron el sistema chino para obligarnos a comprar las dichosas cajas”.

El nuevo canal contará con una tira cultural y otra deportiva de 25 minutos, dos frecuencias de quince minutos con muestras de lo que sucede en la red de redes; un noticiero de un cuarto de hora y otro resumen de 11:30 p.m. a 11:55 p.m.

Recientemente se ha anunciado la nueva GELECT HD-WA17, una caja decodificadora con sistema operativo Android, y tecnología HD con wifi incorporado, puertos USB 2.0 y USB 3.0, puerto HDMI, Ethernet para conectarse a la red, un receptor óptico y un slot para ampliar el almacenamiento mediante tarjeta MicroSD. El precio de este nuevo dispositivo todavía no ha sido revelado, pero los miles de cubanos que compraron las primeras cajas deberán desecharlas y comprar modelos más avanzados si desean ver el nuevo canal Caribe.