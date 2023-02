MIAMI, Estados Unidos. – Luis Rodríguez Pérez, esposo de la presa política cubana Angélica Garrido, fue sometido este jueves a un interrogatorio por parte de agentes del régimen, denunció el propio Rodríguez Pérez en un audio enviado a CubaNet.

“Literalmente estoy preso en mi municipio. No me dejan salir del municipio. Tengo que informarles [cualquier salida] antes a ellos [los agentes del Ministerio del Interior] porque, si no, me van a detener en el VIVAC o en algún centro de investigación criminal de La Habana, cinco días, y después me trasladarán detenido a mi municipio”, contó Rodríguez Pérez.

Asimismo, dijo que durante el interrogatorio le hablaron de “la posibilidad de darles visa a los presos [políticos]”. “No sé si es realidad o sencillamente están ganando tiempo, como siempre hacen para que uno no se desespere y haga cosas locas y no proteste tanto”, agregó.

Angélica Garrido y su hermana, María Cristina Garrido, se encuentran recluidas en la prisión de mujeres del Guatao por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Quivicán.

Rodríguez Pérez ha denunciado en varias ocasiones el acoso que sufren su esposa y su cuñada en la cárcel. A causa del hostigamiento en la cárcel, Angélica sufrió una parálisis facial.

“Angélica venía sufriendo acoso psicológico, con el objetivo de desestabilizarla, deprimirla, y eso es uno de los factores que le generaron la parálisis facial”, contó Rodríguez Pérez en septiembre de 2022.

En esa ocasión, el hombre también aseguró a CubaNet que, antes del 11 de julio de 2021, ya María Cristina era un referente del activismo en Quivicán. El objetivo del régimen era apresarla, refirió.

El régimen cubano acusa a las hermanas Garrido del supuesto delito de atentado, supuestamente por un incidente que ocurrió dentro de un carro de policía luego de que ambas fueran apresadas, en plena calle, el 12 de julio de 2021.

“Supuestamente le cayeron a patadas al chofer, que era el jefe de la policía; sin embargo, ella contó luego [Angélica], y también está la declaración de una doctora que la vio, que sus dedos fueron quebrados por un oficial dentro del carro”, aseveró Rodríguez Pérez.