MIAMI, Estados Unidos. – La congresista cubanoamericana María Elvira Salazar pidió al secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que se aplique la Ley de Ajuste a los cubanos que entraron al país con el permiso I-220A, según contó propia Salazar en un video publicado en su cuenta de Twitter.

“Estoy plenamente consciente de lo que están pasando cerca de 300.000, 4000.000, cubanos que tienen la I-220A. Entiendo muy bien que la I-220A no termina en nada. Ese grupo de gente no se puede acoger a la Ley de Ajuste Cubano. Entraron y después cuando se les acaba el permiso ya no saben qué van a hacer porque no tienen un camino seguro”, dijo la congresista.

“Por eso, yo, personalmente le dije al secretario de Homeland Security, el señor Mayorkas ―cubanoamericano, por cierto― que entienda que a esta gente hay que darle una respuesta, que puedan acogerse a la Ley de Ajuste Cubano y puedan abrazar este país como lo hemos hecho tantos cubanos antes que ustedes”, agregó.

Salazar aseguró que se encuentra trabajando para encontrar una salida legal a los miles de cubanos con I-220A. “Yo estoy en eso”, recalcó. “Entiendo perfectamente cuál es la necesidad y estoy segura de que con el favor de Dios vamos a poder lograr que ustedes se acojan a la Ley de Ajuste Cubano como han hecho millones de cubanos antes”.

“Los Estados Unidos merecen ese sacrificio y merece que ustedes los que entraron con la I-220A se porten bien, sigan las reglas y se conviertan en ciudadanos prósperos y dignos y decentes de esta gran nación”, concluyó.

La reanudación hace una semana de los vuelos de deportación desde Estados Unidos hacia Cuba ha levantado preocupación en la comunidad cubana debido a la gran cantidad de migrantes de la Isla caribeña que carecen de un estatus legal en el país norteño.

Entrevistado por la cadena Univisión, el abogado de inmigración Miguel Inda-Romero explicó que los cubanos que tienen un documento I-220B o I-220A son, por ese orden, los que corren un mayor riesgo de ser deportados.

“Esos son los que más riesgos corren, porque ya tienen una orden de un juez, están bajo supervisión de ICE [Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, por sus siglas en inglés] y tienen sus visitas anuales. Posiblemente, si fueran a estas visitas, podrían ser detenidos”, explicó Inda-Romero.

El jurista sostuvo que “en el caso de los cubanos con I-220B (orden de deportación), habría que revisar los motivos de la misma, si fue por una entrada ilegal al país o si fue por un delito”.

“Podrían aplicar para un perdón si están casados con una persona que sea ciudadana o residente, o tienen un padre que sea ciudadano o residente. Podemos tratar de reabrir el caso a ver si se le puede quitar la deportación. Todo depende de la base de esta”, apuntó.

Inda-Romero especificó que los cubanos deportados en el vuelo del domingo 24 de abril fueron personas que no pasaron su entrevista de miedo creíble, perdieron su caso de asilo y se encontraban detenidos en el Centro de Procesamiento Krome y otros sitios.

“Con estos se pudieran llenar los próximos dos vuelos. ¿Qué pasaría después y quiénes llenarían los próximos vuelos? Esa es la gran preocupación que tienen muchas de las personas con I-220B, porque no saben qué va a pasar en el futuro”.

Un portavoz de ICE dijo el pasado lunes a CiberCuba que serían deportados aquellos cubanos con órdenes definitivas de expulsión bajo el Título 8 y que se evitaría la devolución de individuos que puedan enfrentar persecución en la Isla.