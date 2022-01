LA HABANA, Cuba. – El preso político Walfrido Rodríguez Piloto, encarcelado tras las históricas protestas del 11 de julio de 2021, aseguró a CubaNet que el régimen cubano lo mantiene confinado en una celda de castigo desde hace alrededor de dos meses.

“Llevo dos meses encerrado en una celda porque el régimen quiere volverme loco; quieren desestabilizarme psicológicamente y acabar conmigo, pero no lo van a lograr. Yo sigo firme en mis principios y voy a seguir luchando por una Cuba libre”, denunció vía telefónica desde la prisión habanera de Valle Grande.

El activista explicó a este medio que fue llevado a una celda de castigo del penal después que agentes del penal le ocuparan una agenda personal con varios números de teléfonos de periodistas independientes y algunos escritos, en los que había apuntado datos sobre violaciones de derechos humanos llevadas a cabo por las autoridades del penal.

“Ellos [los carceleros] me cogen una agenda con unos datos, me cogen una carta y unas denuncias. Vino la Seguridad y me metió en la celda. Estuve dos o tres días plantado y me devolvieron la agenda [pero] me dejaron ahí porque yo no paso inspección, no me levanto para el recuento y no me acojo al plan [de reeducación castrista]”, especificó.

Rodríguez Piloto también precisó que la celda en la que se mantiene tiene tres metros de ancho por dos de largo y no cuenta con agua potable ni luz eléctrica.

“Estoy en un pedacito de celda ahí. No tengo luz (…). El agua tiene patas de cucarachas”, detalló el preso político.

Sobre el proceso legal en su contra, Rodríguez Piloto asegura que las autoridades aún no le han ofrecido ninguna información. “No dicen nada; no sé cuándo es el juicio, no sé de qué me acusan, no sé nada de lo que va a pasar conmigo. Yo estoy aquí tirado como el que menos vale en este mundo”.

Walfrido Rodríguez Piloto fue uno de los participantes en la protesta que tuvo lugar en la localidad de El Palenque, en el municipio La Lisa, el 11 de julio de 2021.

En 2011, el activista fue condenado a cinco años de cárcel por lanzar octavillas contra el régimen cubano en la Plaza de la Revolución. Varios meses después fue liberado, junto a otros cuatro presos políticos, gracias a un indulto ofrecido por el Gobierno por razones humanitarias.

