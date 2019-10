Esto es lo que debe saber para participar en la Lotería de Visas 2021

MIAMI, Estados Unidos.- El sorteo de la Lotería de Visas correspondiente al año fiscal 2021 comenzó ayer martes 2 de octubre, y permitirá a 50 mil personas de diversos países, entre los que se encuentra Cuba, poder aspirar a la residencia permanente de Estados Unidos.

Ante el nuevo ciclo de aplicaciones, la cadena Univisión publicó un artículo en el que advierte de estafas frecuentes de las que pueden ser víctimas en esta época los participantes.

Entrevistado por la cadena de noticias, Jaime Barrón, un abogado de inmigración que ejerce en Dallas, dijo que en estas fechas “el fraude se dispara. Salen a la luz decenas de páginas que terminan en .com ofreciendo llenar solicitudes, prometiendo que lo harán ganar una de las 50 000 residencias y serán los primeros en recibir las buenas noticias”, explicó.

Sin embargo, recomendó tener cuidado. “El sorteo es gratis, usted mismo puede llenar la solicitud y enviarla a través de internet. No es complicado, y si lo hace directamente en la página del Departamento de Estado (DOS), tendrá asegurado que su solicitud entrará al concurso”.

Por su parte, José Guerrero, un abogado que ejerce en Miami, Florida, dijo a Univisión que cuando llene la solicitud, “ponga mucha atención con lo que escribe. No se equivoque y tampoco escriba mentiras, porque lo descubrirán y le rechazarán la solicitud”.

Para participar en el sorteo de la Lotería de Visas 2021 debe ingresar en la página digital del Departamento de Estado dvlottery.state.gov, leer las instrucciones y enviar la aplicación directamente al centro de procesamiento, dice la nota

La solicitud está disponible las 24 horas del día desde este 2 de octubre y hasta el próximo 5 de noviembre.

Los ganadores los determina una computadora al azar, y la solicitud debe llenarse en inglés.

En el sorteo no pueden concursar los ciudadanos originarios de: Bangladesh, Brasil, Canadá, China (nacidos en el continente), Colombia, Corea del Sur, El Salvador, Haití, India, Jamaica, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Reino Unido (excepto los nacidos en Irlanda del Norte), República Dominicana y Vietnam.

Así mismo, los inmigrantes indocumentados no pueden participar, pues de llegar a ganar es probable que no pueda recibir la residencia permanente debido a que por su estatus no podrá salir de Estados Unidos e ir a su país para la entrevista en el consulado.