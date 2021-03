Esteban Rodríguez: “Quieren utilizar la religión para callarme”

LA HABANA, Cuba. – Este lunes, tras varios días de hostigamiento por parte de la policía política, el activista y reportero de ADN Cuba Esteban Rodríguez López fue citado a la unidad policial de Zanja, en el municipio de Centro Habana, debido a un presunto delito de “hurto”.

Según declaró Rodríguez a CubaNet, la supuesta infracción habría ocurrido en el año 2019. “En días anteriores el jefe de Sector me dijo que yo estaba circulado por el delito de ‘hurto’ de un teléfono; no hice caso porque ellos siempre están inventando cosas, pero hoy fui a hacer un trámite y en la computadora salió que estaba circulado por la Unidad de Zanja”.

Tras presentarse en dicha unidad policial, un teniente le explicó al activista que, en 2019, habían robado tres pomos de chocolate y dos de refresco de una tienda; y que al salir corriendo del lugar de los hechos, al atracador se le cayó su teléfono con la respectiva línea móvil.

“Entonces la circulan (la línea telefónica), pero yo la compré en 2020, no recuerdo muy bien exactamente cuándo. En ese año que mencionan yo tenía una línea telefónica a mi nombre, la que tengo actualmente no está así por precaución, para que no me quiten el servicio de internet”, explica Rodríguez, uno de los activistas que se declaró en huelga de hambre en San Isidro.

El también colaborador de ADN Cuba fue multado con 500 pesos en moneda nacional “para no tener que estar en el calabozo, porque supuestamente eso lleva una investigación, pero conmigo encerrado”, explicó a CubaNet. “Mi familia pagó ese dinero y yo llevé el comprobante para atrás, para que ellos retiraran esta acusación”.

“Presiento que como ellos saben que estoy de Iyawó (iniciado en la Regla de Osha o Santería) y no debo estar recluido en un calabozo entonces me hostigan con este asunto (…). Pienso que tratan de quebrantarme porque estoy en la religión ahora”.

El acoso contra el activista fue in crescendo tras unirse a la huelga de hambre y protesta del Movimiento San Isidro, en noviembre de 2020, por la liberación del rapero Denis Solís. En varias ocasiones la policía política le ha impedido salir de su casa, forzándolo a un “arresto domiciliario” y ha sido arrestado y violentado.

El pasado sábado fue detenido arbitrariamente mientras transmitía una de sus habituales directas, y llevado hasta la unidad policial de Zanja. Allí un oficial intentó arrancarle los collares religiosos, un agravio para quienes practican la santería.

“Para colmo cuando me liberan venía pasando este mismo represor y me dice cínicamente y en forma de burla: ‘¡Ashé y bendiciones!’”.

Según el propio Rodríguez, este domingo aparecieron amenazas de muerte de un supuesto babalawo (sacerdote iniciado) en la página de ADN Cuba “diciendo que me iba a caer a palos y dar puñaladas, que estoy denigrando la religión Yoruba”.

“Y esta última acusación de ‘hurto’ no es más que una maniobra de ellos para que coja miedo, para que deje de informar desde ADN Cuba lo que pasa en mi comunidad, en mi barrio; y parece que quieren utilizar la religión para callarme”.

El activista ha pasado más de cuatro años en la oposición y, según sus propias palabras, ya conoce todos los calabozos. “Nunca me había salido esa acusación, ahora es que surge casualmente. Si esto me sucede antes hubiera ido a las celdas con mucho gusto y me hubiera plantado, pero en la condición en que me encuentro ahora estoy vulnerable”.

“Si mi esposa, Zuleidis Gómez Cepero, no hubiera pagado la multa yo no estaría en la calle; sin embargo, Luis Manuel Otero Alcántara y yo hablábamos que posiblemente se haya cometido un error al pagarla, ya que el día de mañana si al régimen le da la gana revoca la multa y cambia la medida”.

“En este país estamos prácticamente prestados porque ellos (los policías) hacen lo que quieran con uno. Ahora, lo que sí nunca van a hacer conmigo es derrumbar mi alma, mis sentimientos, mi forma de pensar y mis ganas de luchar por la libertad de Cuba”, aclara.

