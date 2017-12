Trump designa a nuevo jefe de la embajada de EEUU en Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- El Gobierno ha nombrado al diplomático Philip Goldberg como jefe de la embajada de EEUU en Cuba, informó la agencia Reuters.

La carrera de Goldberg incluye una larga experiencia en varios países. El diplomático ha sido calificado como “profesional y lo mejor de lo mejor” por un asesor del Congreso estadounidense.

La designación del nuevo jefe de la misión diplomática en La Habana llega en un momento de retroceso en la relación bilateral, luego de la crisis suscitada por presuntos ataques acústicos contra funcionarios estadounidenses en la isla caribeña que condujeron a una drástica disminución de personal.

Goldberg fue expulsado en 2008 de Bolivia, país aliado del régimen cubano. El funcionario fue acusado por el presidente Evo Morales de fomentar el descontento social.

“Designar al embajador Goldberg para encabezar la Embajada de EEUU en Cuba es bastante provocativo desde que fue expulsado de Bolivia”, dijo el profesor de la American University y experto en temas cubanos, William LeoGrande.

El nombramiento no ha sido anunciado públicamente, ni Goldberg ha sido aprobado por el Gobierno cubano. Sin embargo, su puesto no será el de un embajador oficialmente, por lo que no necesita ser autorizado por el Congreso estadounidense.

“El embajador Goldberg es un profesional del servicio exterior y representará hábilmente las políticas del Gobierno de Trump. El tiempo dirá si se le ha ordenado seguir los pasos de su predecesor (…) o llevar a cabo una política más hostil”, agregó LeoGrande.