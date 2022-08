MADRID, España.- El periodista independiente Nelson Julio Álvarez Mairata, quien renunció este lunes a su trabajo como reportero para este medio debido a las presiones de la Seguridad del Estado, denunció que en los dos últimos días se han creado cuentas falsas con su nombre en redes sociales para difamar sobre su sexualidad.

En medio de todo el acoso que estoy viviendo por la SE y justo denunciando que perfiles falsos exponen mi sexualidad y se burlan de mi identidad de género. Aquí me acabo de encontrar con esta joyita de publicación 🤬 pic.twitter.com/3hz2wICKIz — Nelson J. Álvarez Mairata (@nexyjshow) August 9, 2022

“Esto no es nuevo. Ya me había sucedido en 2019, cuando fui arrestado dos veces consecutivas. Allanaron mi casa. Me quitaron mis equipos de trabajo, me dejaron 48 horas en una celda y me quitaron el teléfono. Cuando salí me di cuenta que habían hackeado mis perfiles y compartido videos personales e íntimos que tenía el celular”, dijo a CubaNet Álvarez Mairata.

“Agradezco a las personas que han denunciado estos perfiles falsos porque siento el apoyo, pero esto no va a solucionar nada, porque seguirán creando otros”, consideró.

El reportero relató también a este medio que en las últimas horas ha estado recibiendo llamadas de varios cubanos que quieren comprar productos como leche y huevo, pues su número ha sido colocado en la página de compra / venta Revolico.

“Las personas que están exponiendo mi número de teléfono están usando la miseria del pueblo cubano para acosar a un periodista independiente”, declaró.

En el día de ayer tuvo que apagar su teléfono por las constantes llamadas, “incluida una del primer teniente Roberto quien es el represor que suele llamar a su número privado”.

El periodista se refirió además a las constantes amenazas por parte de la Seguridad del Estado, relacionadas con procesarlo cuando entre en vigor el Código Penal; así como amenazas a su familia y a su hermana de 17 años.

Este lunes, al presentar su renuncia, Mairata explicó: “En las entrevistas más recientes con el primer teniente Roberto y sus compañeros, además de las amenazas con un procedimiento legal una vez aprobado el nuevo Código Penal y de insistir en que deje de trabajar para CubaNet, piden que haga un video hablando sobre mi vínculo con dicho periódico y sus financiamientos, a lo cual me niego rotundamente. En la última entrevista, el 4 de agosto, ya venía sintiendo un agotamiento mayor a lo que experimenté en otras circunstancias. Al día siguiente debía asistir a otra entrevista a las 8:30 a.m. en una casa de visita a la que no pude asistir porque me encontraba débil. Apenas pude levantarme de la cama esa mañana. Creí por un momento que pudiera tener dengue por la debilidad física, pero no tenía síntomas como fiebre, vómitos, ni dolores musculares. Solo decaimiento y la incapacidad de poder sostener acciones físicas por un periodo de tiempo prolongado. No había sufrido de semejante debilidad anteriormente”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.