MADRID, España.- Milagros, la madre de Amanda Lemus Ortiz, una niña de dos años que requiere con urgencia un trasplante de hígado, emitió este martes un mensaje dirigido a los gobernantes de Cuba, denunciando la inacción que amenaza la vida de su hija.

“Eso que ustedes están haciendo es un crimen. Me están matando a mi niña”, dijo Milagros en su mensaje, cuya grabación fue compartida en Facebook por la activista Lara Crofs.

“No quieren ni siquiera intentar hacer algo por ella, haciendo alegaciones a falsas gestiones, dándonos la espalda, siendo indolentes ante el dolor de nosotros y ante el dolor de ella. Ustedes no me quieren ayudar. Ustedes me la están condenando a morir aquí. Pero no se preocupen, que la vida da muchas vueltas. Yo solo necesito el apoyo de un pueblo que hasta ahora no me ha faltado, y el apoyo de Dios”, agregó.

La madre concluyó su mensaje asegurando: “Yo voy a seguir luchando, y mi niña va a seguir luchando”.

Son muchos los cubanos que están pendientes del caso de Amanda, intentado ayudar. Sin embargo, el régimen no se pronunció al respecto hasta la pasada semana, obligado por la presión mediática y la indignación generalizada.

En un comunicado difundido en Facebook, las autoridades mencionaron que la niña fue diagnosticada con una enfermedad hepática grave y que necesita un trasplante de hígado con donante vivo. Sin embargo, las excusas y dilaciones han caracterizado la respuesta oficial, provocando la frustración de su familia y personas cercanas.

El padre de la niña, Manuel, es un donante compatible, lo que debería haber facilitado la operación. Pero, a pesar de la compatibilidad y la urgencia, el proceso se ha visto obstaculizado por la burocracia y la falta de acción por parte de las autoridades.

