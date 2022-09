LA HABANA, Cuba. – “A mi hijo me lo están matando en prisión: le dieron golpes, le echaron spray en la boca y lo metieron a una celda castigado por tres meses”, denuncia Guadalupe Suárez Peñalver, la madre del preso político Omar Pedroso Suárez, activista del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT) recluido en la prisión de Quivicán (Mayabeque).

Suárez Peñalver explicó a CubaNet que las autoridades se niegan a brindarle asistencia médica a su hijo a pesar de que solo tiene un riñón. Omar Pedroso Suárez tampoco está recibiendo la dieta que requiere por su condición de salud.

“[Las autoridades del penal] no lo dejan hablar por teléfono, le rompieron el papel de la dieta y no me lo quieren llevar al médico porque dicen que no hay cama”, también denuncia la madre del preso político.

Asimismo, la mujer asegura que las autoridades hacen “lo que les da la gana” en el penal de Quivicán.

Suárez Peñalver presentó una queja en la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios (15 y K) pero hasta ahora no ha recibido ninguna respuesta.

“Están engañando a las madres; los maltratan; mandan a darles golpes. Después dicen que aquí tratan bien a los presos y es mentira: los presos son perros para ellos”, denunció.

La entrevistada también aseguró que las autoridades cubanas le niegan a su hijo los beneficios penitenciarios que le corresponden por tener ideas políticas diferentes a las del régimen y por ser activista del grupo opositor FACOZT.

Omar Pedroso Suárez ya ha cumplido tres de los seis años de condena que le fueron impuestos por el supuesto delito de atentado.

Al respecto, el exprisionero político Lázaro Mendoza García comentó que los activistas sufren “mucho” en las prisiones cubanas, debido a los maltratos y golpizas a los que son sometidos por las autoridades carcelarias.

“Te aíslan, te maltratan, te quitan las visitas, a veces no te dan agua y tienes que tomar agua en la letrina donde tú mismo defecas… Y si padeces de alguna enfermedad tratan de acelerártela para causarte hasta la muerte. No te dan medicamentos, no te atienden; si te da un dolor y los llamas se demoran y puedes hasta fallecer”, contó Mendoza García.

