Confirmada protesta esta noche en Santiago de Cuba. Se vuelve a oír en el Distrito José Martí la conga de "es ahora, es ahora" que sonó el histórico 11J.



Otros coros: "Oye yo me erizo", "No hay comida, no hay corriente. Pinga pal presidente" @DiazCanelB https://t.co/CwYyHaPNZ3