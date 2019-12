EE.UU. dice que no hay planes de romper relaciones con Cuba

MIAMI, Estados Unidos.- Luego de que el director general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, dijera este lunes que la Isla estaba preparada para una posible ruptura de relaciones diplomáticas, Estados Unidos aseguró que eso no está planificado, informó Radio y Televisión Martí.

“No hay planes para romper los lazos diplomáticos en este momento”, dijo a Martí un portavoz del Departamento de Estado en la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental.

El vocero del Departamento de Estado estadounidense dijo que “el abuso que el régimen castrista hace de su propio pueblo” ha llegado a un punto extremo y que La Habana “está extendiendo su represión totalitaria a otros países de la región”.

Carlos Fernández de Cossío dijo en La Habana que su gobierno estaba listo para una ruptura porque “el empeño de ellos es romper todos los lazos existentes, cerrar las embajadas, romper todo vínculo… aspiramos a que no llegue eso, pero no podemos confiar en que eso no va a suceder y estamos listos, preparados para una eventualidad como esa que no procuramos nosotros”.

El funcionario estadounidense entrevistado por Martí aseguró que, si bien no hay planes de una ruptura diplomática radical, le mejoramiento en las relaciones entre los dos países sería solo posible en caso de que “el gobierno cubano tome medidas reales para permitir voces disidentes, respetar los derechos de su pueblo y poner fin a sus actividades malignas en la región”.

Este martes 17 de diciembre, Día de San Lázaro en la Isla, se cumple también el quinto aniversario de la normalización de relaciones entre ambos países, cuando en 2014 Obama y Raúl Castro anunciaron el inicio de un acercamiento.