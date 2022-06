MADRID, España.- El Gobierno de Estados Unidos sancionó a cinco funcionarios cubanos por su implicación en los encarcelamientos e injustos juicios relacionados con las manifestaciones antigubernamentales en Cuba el pasado 11 de julio.

Según informó EFE, a estos funcionarios, aún no identificados, se les impondrá como sanción la restricción de visados.

El anuncio fue hecho este jueves por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, a través de un comunicado.

Las sanciones responden a la Proclamación Presidencial 5377, por la que EE.UU. puede suspender la entrada al país de funcionarios y empleados del Gobierno cubano, precisa el documento.

El comunicado denuncia al régimen por “negar a los ciudadanos sus derechos humanos básicos y libertades fundamentales”.

Tras la notificación de la medida, el viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossio, escribió en Twitter: “La hipocresía del gobierno de los Estados Unidos no tiene límite con respecto a Cuba. Las sanciones anunciadas hoy son, como el bloqueo económico, las herramientas de un matón, empeñado en doblegar la voluntad política del pueblo cubano”.

