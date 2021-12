LA HABANA, Cuba. — Los estadios de béisbol en Cuba podrían habilitar palcos en Moneda Libremente Convertible (MLC) de cara a la venidera Serie Nacional, principal evento deportivo de la Isla.

Reportes de medios oficiales señalan que las instalaciones deportivas que acogerán el certamen ya han comenzado los preparativos y acondicionamientos necesarios de cara a la próxima temporada.

En Las Tunas, Yor Luis Torres, director del Estadio Julio Antonio Mella, indicó al telecentro Tunas Visión que “se va a armar un palco en la tercera planta con mayor confort para las personas”.

El directivo explicó que la recaudación de los nuevos servicios servirá para mejorar las condiciones de la instalación.

“Son las nuevas intenciones que tiene nuestro país. Con todo ese dinero recaudado se podrán mejorar las condiciones del propio estadio”, explicó.

Con respecto a la forma de pago, Yor Luis Torres sostuvo que “todavía se está trabajando con los compañeros de turismo, porque se puede cobrar en ambas monedas”.

Torres indicó que el precio de las entradas para el resto del graderío también aumentará, aunque “aún no se conoce el costo de manera oficial”.

El posible aumento de los precios de las entradas a los estadios ha generado opiniones divididas en foros de diferentes medios.

“Mi humilde opinión: no deberían ponerlo en MLC porque Díaz-Canel no paga en MLC. ¿Cómo van a entrar las personas a las que les encanta el juego y no tienen dólares para entrar ahí? Abusadores que son”, comentó a Tunas Visión Alisbet Cutiño.

Otros consideran que el aumento del precio de las entradas podría ayudar a mejorar las condiciones de los estadios y el pago a los trabajadores de los mismos.

“Muchos critican la baja calidad del béisbol en Cuba, lo poco que ganan los peloteros, pero, para profesionalizar el béisbol se necesita que sea un negocio rentable. Yo encuentro correcto que se comience por los estadios. Hay que buscar sponsors y alternativas que permitan elevar la disponibilidad económica que se necesita para ello. Hay que tener presente que siempre van a ser los aficionados quienes sustenten económicamente este negocio”, refirió Douglas Batista, forista de Swing Completo, del portal digital especializado en béisbol.

Los entrenamientos de las preselecciones provinciales con vistas a la 61 Serie Nacional de Béisbol comenzaron oficialmente el pasado lunes 15 de noviembre. El calendario del certamen volverá a ser de 75 juegos y, a diferencia de otros años, no se escogerán refuerzos de cara a la postemporada.

La mayoría de los encuentros se desarrollarán en horario diurno debido a la “compleja situación energética” que atraviesa el país y dificultades con el alumbrado artificial en la mayoría de las instalaciones.

