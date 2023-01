MADRID, España.- El estadio de béisbol Manuel Fuentes Borges, de Baracoa, abandonado desde hace años, cada vez está más deteriorado y con zonas en peligro de derrumbe, como se aprecia en imágenes compartidas esta semana por el reconocido comentarista deportivo Yasel Porto.

“Lamentablemente Baracoa, la villa primada y municipio con enorme tradición beisbolera dentro de Guantánamo, está a punto de perder para siempre el estadio Manuel Fuentes. Al menos parte de su estructura original por las intenciones de demoler buena parte de la misma en función del peligro que representa para las personas”, dijo el periodista en una publicación de Facebook.

“Esto (las imágenes) me lo mandaron hoy y me ha causado tremendo dolor porque ahí transmití una vez con Los Metros y me quedé encantado con el lugar”, recordó.

“El salitre, huracanes, inundaciones, el paso del tiempo, la desatención y la falta de dinero y voluntad se han combinado a lo largo del tiempo, y cada vez se fue haciendo más difícil recuperar lo que un día fue el símbolo deportivo de una bella e histórica ciudad. La primera de Cuba pero que hoy en materia de béisbol es una de las peores”, consideró.

Como apuntó el reportero, en este estadio se jugaba año tras año la Serie Nacional. En su terrero jugaron reconocidos peloteros como Antonio Pacheco, Luis Giraldo Casanova, Víctor Mesa y Antonio Muñoz, entre muchos otros.

Ya en el 2021 Play Off Magazine había denunciado en un reportaje el deterioro de la instalación.

“Tirado a su suerte, el deterioro avanza en esta instalación del oriente del país, en donde sus habitantes recuerdan ver jugar, un día lejano, a estrellas de la pelota cubana”, apuntó el medio deportivo.

“Está cayéndose, destruyéndose, por el salitre del mar”; “El mar se mete constantemente dentro del terreno, cada vez que hay oleaje fuerte, hay que sacer arena”; “El estadio está descontinuado, pero no se ve quién pone la primera piedra, porque cada día está peor, ya no se puede casi ni entrenar ni a los niños”; fueron algunos de los comentarios recogidos en aquel momento por Play Off Magazine.

Casi dos años después, la situación del estadio solo ha ido a peor, pues su reparación, como la de tantos otros establecimientos y viviendas, no entran en los planes del Gobierno cubano.

