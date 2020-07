MIAMI, Estados Unidos. – La opositora cubana Lucinda González aseguró haber tenido dificultades entregar medicinas a su esposo, el preso político Silverio Portal Contreras, quien se encuentra recluido en la prisión 1580 de San Miguel del Padrón, en La Habana.La mujer declaró a Radio Televisión Martí que durante la visita realizada este martes, las autoridades del penal le permitieron dejar los alimentos, pero no las medicinas que necesitaba el preso político para sus padecimientos de salud.

González señala que los reclusos no pueden recibir visitas debido a que La Habana todavía se encuentra en la fase 1 de la desescalada por la COVID-19. Sin embargo, cuando fue a dejar los medicamentos para que fueran entregados a Silverio, encontró resistencia del al “reeducador” de la prisión.

“Los medicamentos no los querían dejar pasar. Cuando los saco me dice el ‘reeducador’ que tengo que ir por el otro lado a buscar al médico para que vea si se puede o no se pueden pasar”.

Finalmente, el ‘reeducador’ recogió los medicamentos, pero no se hizo responsable de los mismos ni prometió entregarlos a Portal.

“Me dijo: yo los voy a recoger, pero no me hago responsable de los medicamentos”, agregó Lucinda, quien le llevó a Silverio varios fármacos para aliviar sus problemas cardiovasculares.

Silverio Portal Contreras, de 57 años de edad, fue condenado a cuatro años de privación de libertad por los delitos de desorden público y desacato. Durante su estancia en prisión, sus padecimientos de epilepsia e hipertensión se han agravado.

Debido a al deterioro de su estado de salud y al matiz político de su caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió el pasado miércoles una medida cautelar a su favor, solicitando al régimen de la Isla la adopción de las “medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal” del activista.