MIAMI, Estados Unidos. — Yuneisy Santana, madre del preso político Samuel Pupo Martínez, manifestante del 11 de julio (11J) en Cárdenas, provincia de Matanzas, relató a CubaNet la difícil situación que atraviesa junto a su hijo de 13 años.

Pupo Martínez, de 47 años, no es un preso cualquiera: la Fiscalía Militar de Matanzas lo acusó de haber liderado la protesta frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC). Finalmente, la condena en su contra fue de siete años de prisión.

Los sucesos del 11J cambiaron la vida de la familia. Mientras Pupo Martínez cumple en prisión, su esposa intenta salir adelante junto a su hijo, no sin sufrir las consecuencias de la discriminación política impuesta por el régimen de la Isla.

“Soy licenciada en Español e Historia, con 21 años de trabajo en Educación. Llevada dos o tres años desvinculada. Mi esposo es cuentapropista. Cuando pasó lo del 11 de julio traté de incorporarme a Educación, pero no me lo permitieron. Me dijeron que si yo seguía con mi esposo, para trabajar en Educación, tenía que separarme de mi esposo”, explicó Santana a CubaNet.

Desde entonces, la mujer se ha visto obligada a limpiar casas para poder sobrevivir, un empleo que le permite mantener a su hijo y ayudar a su esposo en prisión.

Samuel Pupo Martínez se encuentra recluido en la prisión de máxima severidad de Agüica, a pesar de sus graves problemas de salud. Cabe señalar que el preso político sufre de Esclerodermia o Esclerosis Sistémica, una enfermedad degenerativa que produce una alteración del colágeno de la piel.

Este padecimiento provoca dolor en las articulaciones, fatiga, problemas digestivos, como dificultad para tragar, acidez estomacal, estreñimiento o diarrea, y problemas cardiorrespiratorios como dificultad respiratoria, hipertensión o dolor en el pecho.

Revela Yuneisy Santana que Pupo Martínez también es diabético y padece de glaucoma progresivo.

A raíz de la situación sufrida por su padre, el hijo de la pareja ha hecho total rechazo al entorno escolar.

“Mi niño no quiere ir a la escuela porque hay mucho adoctrinamiento. Le ha cogido un odio tremendo a la policía”, aseguró la madre.

