MADRID, España.- Nelva Ismarays Ortega Tamayo presentó este jueves un recurso de habeas corpus a favor de su esposo, el preso político y líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer.

Según informó Ortega Tamayo a través de una transmisión en directo, el recurso fue presentado en el Tribunal Provincial de Santiago de Cuba.

“Hace 26 días las autoridades del gobierno Castro-Canel le mantienen desaparecido de forma forzada”, denunció la opositora, quien además exigió “fe de vida”.

El 21 de junio pasado Nelva Ismarays Ortega Tamayo se dirigió a la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, donde se encuentra detenido Ferrer, para obtener noticias de su esposo.

Las autoridades no le permitieron verlo, alegando que lo mantienen incomunicado “porque el opositor está plantado, no quiere vestir uniforme de preso y exige 20 minutos diarios de teléfono”.

Solo le mostraron un video desenfocado donde se apreciaba a un hombre delgado a quien Nelva Ismarays Ortega no pudo identificar.

Este miércoles el senador de los Estados Unidos, Rick Scott, pidió al presidente Joe Biden exigir “fe de vida” del opositor y la liberación de todos los presos políticos del régimen cubano.

“Han pasado 25 días desde que José Daniel Ferrer tuvo contacto con su familia y casi un año de estar injustamente encarcelado y torturado”, dijo Scott en la red social Twitter.

It has been 25 DAYS since @jdanielferrer had contact with his family & almost a YEAR since he’s been unjustly jailed & tortured by @RaulCastro_Ruz & @DiazCanelB. @JoeBiden must demand proof of life of Jose Daniel TODAY & the release of all political prisoners in Cuba. #SOSCuba

— Rick Scott (@SenRickScott) June 29, 2022