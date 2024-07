SAN LUIS POTOSÍ, México.- La División Radiocuba de la provincia de Sancti Spíritus informó que desde hace días las señales analógicas están fuera de servicio debido a problemas técnicos por los que responsabilizan al “bloqueo”; la interrupción ocurre precisamente durante la celebración de los Juegos Olímpicos de París, un evento trascendental que los pobladores de Fomento no podrán disfrutar.

Este viernes, la División Radiocuba de Sancti Spíritus, en una nota de Facebook, anunció que los canales analógicos de Telerebelde y los dos Educativos, ubicados en el centro transmisor de Loma Alta, en Fomento, no funcionan.

Según las razones aludidas, los canales están fuera de servicio por problemas técnicos, pues llevan muchos años de explotación, le faltan partes y no hay piezas de repuesto.

“Aunque muchos crean que no, el bloqueo nos afecta grandemente, ya que se nos dificulta la importación de piezas para reparar los mismos, no obstante a ello la division Radiocuba busca alternativas de solución para que la población fomentense pueda seguir disfrutando de los servicios de Radio y Televisión”, refirió la nota.

Los foristas no tardaron en comentar que siempre utilizan el manido argumento del “bloqueo” para justificar las crisis en Cuba, cuando la causa principal de esa interrupción se debe, según expusieron, a la transición a la señal digital, por la que quieren “obligar” a los cubanos a pagar altas sumas por una caja decodificadora. Por ello, desatienden los centros de transmisión de señal analógica.

Sin Olimpiadas y sin Eurocopa

“Para mayor información no hace varios días, ya casi van a hacer tres semanas que no hay señal analógica, pero claro, como el país está en el cambio para señal Digital, los cubanos de a pie que no podemos dar 20 mil CUP por un decodificador de señal estamos embarcados, esperemos que pronto lleguen las piezas y recemos que el bloque no nos afecte más”, opinó un cubano.

Otros agradecieron una explicación pues llevaban largas jornadas sin poder acceder a esos canales y sin disfrutar de las Olimpiadas.

“Al fin Radiocuba dio una explicación, aunque esa respuesta no significa que se pueda disfrutar de las Olimpiadas, porque hace buen rato, están fuera del aire esos canales. Para qué digitalizar si todos los habitantes del país no son los que disponen de las famosas ‘cajitas’, que años atrás aseguraron que se comenzaría su comercialización. Se estaban ensamblando aquí, que se comenzaría por occidente, pero realmente ahí se quedaron todas. ¿Sería también el bloqueo?”, repuso otro.

En las críticas plantearon que no solo se han perdido las primeras jornadas de los Juegos Olímpicos, sino otros torneos deportivos de gran interés para la afición cubana.

“Ya nos perdimos la final de la Eurocopa y copa América porque esta última la transmitieron por Multivisión pero tocó apagon en su transmisor, que creo es por radio Fomento, ahora las Olimpiadas las perderemos también”, dijo alguien más.

Apagones y falta de piezas

En junio, Yaneisy Álvarez Rodríguez, directora de la División provincial de Radiocuba en Sancti Spíritus, puntualizó que el déficit de generación eléctrica y la rotura de dos grupos electrógenos ubicados en el centro transmisor de la Loma de San Isidro, al sur de la ciudad cabecera, provocaban hoy afectaciones a las señales radial y televisivas de la provincia.

“Cuando existen problemas en el centro transmisor de la Loma de San Isidro se afecta la señal televisiva en Fomento y en otros municipios, además del canal Multivisión. También, Topes de Collantes, no así Trinidad, ni Yaguajay que tienen sus propios transmisores”, dijo entonces.

Según el Ministerio de Comunicaciones de Cuba (MINCOM) en 2026 el país apagará totalmente la televisión analógica.

El proceso de transición de la televisión analógica a la digital en la zona central se realizaría en 2024 y en la oriental en 2025, para producir el apagado de la televisión analógica durante el 2026, dijeron las autoridades cubanas.

Los funcionarios aseguraron que este proceso permite liberar el espectro radioeléctrico en la banda de 700 MHz para que la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba pueda utilizar el mismo en el despliegue de las redes de banda ancha móvil de cuarta generación (4G).

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.