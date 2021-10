MIAMI, Estados Unidos.- La cubana Esmirna Peña Domínguez lleva 13 años viviendo en pésimas condiciones y denunció ante las cámaras de Palenque Visión que todo lo que el gobierno le prometió no ha llegado. Su vivienda fue una de las 124 838 casas afectadas por el paso del huracán Ike en Holguín, en septiembre de 2008.

La casa fue declarada como derrumbe total, en ese entonces “hice una solicitud de un subsidio y me dieron un papel por 60 días para esperar una respuesta, pero no me dieron ninguna. Después me dijeron que tenía que esperar a que los papeles llegaran desde La Habana a Holguín”.

Por problemas con la propiedad del solar donde estaba enclavada la vivienda Esmirna tuvo que agregar más trámites burocráticos a su proceso. “Entregué los papeles en Planificación Física, pero a los 15 días cuando volví todo era un relajo, todo estaba mal, me volvieron a hacer un papel y regresé a Banes con la solicitud, con los papeles del solar, con todo”. Sin embargo, nada se ha resuelto.

Después de 13 años su vivienda sigue en muy malas condiciones, ya que nunca le brindaron la ayuda prometida. “Cuando pasó el huracán supuestamente me iban a poner un techo nuevo de fibra, y me otorgaron un módulo con colchón, olla, fogón de corriente, pero nunca me dieron nada”.

Lo poco que pudo obtener Esmirna Pérez fue gracias a una trabajadora social, “un colchón, una ropita, un par de zapatos”, pero luego de eso le dijeron que ya no la podía ayudar más porque ella “tenía marido”.

Esmirna asegura que la única entrada económica en su hogar es el salario de su esposo, el cual es muy bajo, por lo que no les alcanza para arreglar su vivienda por esfuerzo propio.

Hace apenas tres años, cuenta, recibió un techo de fibra nuevo, pero la casa sigue siendo de guano, sin baño y con un fogón de carbón, condiciones que no la ayudan con su salud. Esmirna pide ayuda para obtener los medicamentos que necesita para tratar sus enfermedades, ya que estos son muy difíciles de conseguir en las farmacias.

