MIAMI, Estados Unidos.- La escritora Daína Chaviano recibió uno de los galardones más codiciados en el mundo de la literatura para niños y jóvenes que otorga el Banco del Libro, informó este miércoles El Nuevo Herald.

Según el diario, Chaviano, residente en Estados Unidos, obtuvo el premio en la categoría Juvenil por “País de dragones”, una colección de relatos que había ganado el Premio Nacional de Literatura para Niños y Jóvenes ‘La Edad de Oro’ en 1989, cuando aún vivía en Cuba.

El libro, que nunca llegó a los lectores en la isla porque fue censurado cuando decidió abandonar el país, fue publicado por primera vez en Venezuela gracias a Rondalera, editorial hoy desaparecida. Más tarde se publicó en España bajo el sello Espasa Juvenil. Veinte años después la editorial Norma Colombia lo ha rescatado para su colección Fuera de Serie.

El Banco del Libro, una organización fundada en 1960, premia anualmente los mejores libros de literatura para niños y jóvenes.

“Recibí la noticia de la nominación por un mensaje que me dejó Fanuel Hanán, el editor del libro. Aunque me alegré mucho, creí que ahí quedaría todo. Fue también el editor quien me llamó para decirme: ¡Ganamos! A mí solo se me ocurrió preguntarle: ¿Estás seguro?”, dijo al Herald.

Por su parte, Fanuel Hanán Díaz dijo que “el hecho de que el libro fuera seleccionado y postulado resultó una gran noticia, pero que ganara ha sido un reconocimiento extraordinario”.

De acuerdo al Herald, para Chaviano, la publicación en Colombia de sus libros Amoroso planeta y País de dragones ha representado un nuevo nicho de seguidores de su obra.

“Colombia es un país que me ha traído muchas sorpresas. Después que salió la edición colombiana de Amoroso planeta, el libro fue incorporado a los programas de lectura en los colegios de segunda enseñanza del país. Lo mismo ocurrió con País de dragones”, agregó.

El libro “nació del deseo por rescatar o preservar valores que a veces olvidamos o relegamos a un segundo plano: la creatividad como fuente de transformación, la certeza de que el amor y el dolor forman parte de la historia humana, el valor de la diversidad… Quise exponerlos de manera indirecta, a través de relatos que llevarán el aliento de las fábulas antiguas y las leyendas medievales”.

Durante su conversación con el Herald atribuye que sus historias sigan despertando el interés de los lectores más jóvenes por los temas.

“Supongo que sus temas se mantienen vigentes o siguen siendo tan importantes que consiguen desplazar ese universo virtual que se ha apoderado de las nuevas generaciones”.

La escritora cubana fue la ganadora en 2020 del premio al mejor libro en lengua española en los Florida Books Awards por su novela “Los hijos de la diosa Huracán”.

Chaviano obtuvo la Medalla de Oro al Mejor Libro en Lengua Española en la 14ª edición de los premios literarios instituidos por la Universidad del Estado de Florida, donde se presentaron unas 175 obras para las 11 categorías, de las cuales una sola está dedicada a los libros en español en todos los géneros.

