Escritor cubano Enrique del Risco da positivo al coronavirus

MIAMI, Estados Unidos.- El escritor cubano Enrique del Risco confirmó a través de su cuenta de Facebook que ha dado positivo al coronavirus, aunque precisó que hasta ahora solo ha experimentado síntomas leves.

“Una noticia buena y una mala. Tengo coronavirus. Parece que de esta no me voy”, escribió del Risco, residente en la ciudad de West New York, en Nueva Jersey.

El escritor cubano aseguró que su esposa y su hija se encuentran bien, y relató que hace dos semanas tiene fiebre y escalofríos, “pero sin pasar a mayores”.

Por su parte, en una de sus publicaciones calificó de “más preocupantes los casos de dos músicos cubanos octogenarios muy queridos en la zona, ambos ingresados en estos días con coronavirus: Vicente Sánchez, percusionista que ha tocado con medio mundo y Pablo Moya, tresero y fundador y director durante años de la orquesta Karachi. Para ellos mis mejores deseos”.

Enrique del Risco, conocido también como Enrisco, reside en Estados Unidos desde 1997 y actualmente se desempeña como profesor en la Universidad de Nueva York.

Más de 1 millón de personas han sido diagnosticas con el coronavirus en el mundo, y hasta la fecha la cifra de fallecidos a nivel global asciende a 55 000. En Estados Unidos, Nueva York y Nueva Jersey son las zonas más afectadas, con un total de más de 100 000 casos positivos al coronavirus y poco más de 2 000 muertes.

La pandemia, que tuvo su primer caso confirmado en la ciudad china de Wuhan, en diciembre de 2019, se ha extendido a 180 países, siendo los más afectados Italia y España, que entre ambos ya acumulan más de 20 000 muertes.

Estados Unidos, por su parte, registró entre la noche del miércoles y el jueves el récord de muertes por la COVID-19, 1 200, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins, lo que supone el peor registro de 24 horas desde que comenzó la crisis del coronavirus.