LA HABANA, Cuba. — La escasez de sellos de cinco pesos cubanos en varios municipios de la provincia de Mayabeque ha dificultado la realización de trámites legales a los habitantes de esos territorios.

Durante un recorrido realizado este martes por varias sucursales de Correos de Cuba en la provincia, CubaNet pudo comprobar que en los municipios de Nueva Paz, Jaruco, Bejucal, San José de las Lajas y Quivicán los sellos de cinco pesos se encuentran agotados y sin fecha de disponibilidad.

“Necesito sacar un certifico de propiedad para vender mi moto. El trámite demora unos días y exigen un sello de cinco CUP. He recorrido varios municipios y en ninguno hay este tipo de sellos”, declaró a este diario, Humberto Viera, propietario de una motocicleta.

El rigor de los trámites impide que se puedan presentar sellos de otras denominaciones. En ese sentido, Viera señala que le ha sido imposible realizar un trámite que, a priori, sería bastante sencillo.

“Le expliqué a la que hace el trámite en las oficinas de tránsito en San José, y le dije que me dejara pagar con un sello de 10 CUP, que al final era más dinero para ellos, pero me dijo que no se puede hacer eso”, añadió.

Una empleada de uno de los establecimientos de Correos de Cuba en Jaruco confirmó a CubaNet que los sellos de cinco pesos “son los más demandados” por la población.

“Enseguida que entran las personas los compran y se acaban rápido. Tenemos de 10, de 20 y de 50 en grandes cantidades, pero los de cinco son los de mayor uso, por eso se agotan primero”.

El éxodo de cubanos que buscan llegar a la frontera sur de Estados Unidos vía Centroamérica ha hecho que los trámites legales vinculados a la compra-venta de casas y vehículos hayan aumentado considerablemente en los últimos meses.

“Los cubanos estamos vendiendo literalmente todo lo que tenemos para reunir dinero para irnos por Nicaragua. Esto trae consigo un aumento considerable en los trámites de ventas de propiedades, poderes especiales, certificados y antecedentes penales”, indicó a CubaNet Manuel Hernández.

Este mayabequense asegura que pudo adquirir sellos de cinco pesos en el mercado negro, pero pagando 20 veces su valor.

“Las notarías no dan abasto y todos estos trámites se pagan con sellos. Existe ya un negocio en el mercado negro con los sellos, cuando sacan en el correo, los revendedores los compran todos para venderlos mucho más caros después. Al final hay que pagar el precio que sea debido a que muchos trámites, como los traspasos de vehículos y los trámites de legalización, tienen un tiempo determinado para completarse”, añadió Hernández.

Aunque el Ministerio de Justicia de Cuba (MINJUS) ofrece en su página web la opción de “agilizar los trámites” de manera online, para recoger documentos solicitados como los antecedentes penales u otros es necesario llevar el escaso sello de timbre de cinco pesos.

Tras el proceso de “Ordenamiento Monetario”, en enero del año 2021 se aprobaron las impresiones de sellos del timbre en las denominaciones de 50, 125, 500 y 1 000, disponibles todos en pesos cubanos.

