LA HABANA, Cuba. ─ La crisis del combustible vuelve a hacerse presente en la Isla. Reportes de internautas en redes sociales muestran largas filas de automóviles para poder comprar combustible en los establecimientos de la red Cuba Petróleo (CUPET) en La Habana y en las provincias de Artemisa y Mayabeque.

Conductores consultados por CubaNet señalan que en el caso de Mayabeque hace más de 11 días que no hay ningún tipo de combustible.

“He llamado a todos los municipios y me dicen lo mismo: no hay y no se sabe hasta cuándo. En algunos me plantean que sí hay, pero no para la venta a los particulares. Se debe presentar una carta del Poder Popular con la matrícula y los datos del chofer para autorizar la venta de hasta 10 litros solo para casos excepcionales”, declaró a este diario Roberto González, propietario de un auto particular marca Lada.

Hasta el momento ni las autoridades ni la prensa oficialista se han hecho eco sobre la nueva crisis de combustible, en lo que pudiera convertirse en la continuación de la “coyuntura” que atravesó la Isla en 2019.

En septiembre de ese año, Miguel Díaz Canel culpó a las sanciones de EE.UU. por la escasez de combustible. El gobernante señaló que las medidas de Washington afectaban a las empresas que transportaban el crudo desde Venezuela hacia la Isla.

La situación de crisis se mantuvo hasta febrero de 2020, con sistemáticos reportes de déficit de combustible en las gasolineras de la capital y también en la mayoría de las provincias del país.

“Esta vez, como la anterior, nadie lo vio venir, nadie estaba preparado para esto. Llevo varios días sin poder trabajar porque no tengo combustible. Tengo que seguir pagando los impuestos porque tengo licencia de transportista privado, aquí cuando no es una cosa es otra”, dijo a CubaNet Osniel Rodríguez, un joven que posee licencia regular para el transporte privado.

Pese a la escasez del preciado recursos, el régimen de la Isla desplegó el pasado fin de semana una caravana de botes para protestar contra el bloqueo estadounidense. Con anteriormente había convocado a una caravana de automóviles por todo el malecón capitalino con el mismo fin.