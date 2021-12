MIAMI, Estados Unidos. – La periodista ciudadana Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa, un medio perteneciente al Instituto Cubano de Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) de Cuba, fue “golpeada por dos encapuchados que se introdujeron en su casa alrededor de las 8:30 de la noche de este martes”, denunció el propio Instituto en su página web.

“Mi hijo de 19 años acababa de salir y de pronto veo que por la puerta del frente entran dos hombres con gorros negros que me van arriba y la emprenden a golpes conmigo sin mediar palabras”, contó la periodista al ICLEP.

De acuerdo con esa fuente, los agresores le provocaron una herida encima de la ceja izquierda a la reportera. Además, le rompieron el labio inferior, le inflamaron el mentón, le lesionaron dos dedos de la mano derecha y “le dejaron todo un costado del cuerpo morado que le produce mucho dolor cuando respira”.

Según la directora de El Majadero de Artemisa, los que asaltaron su casa no se llevaron nada y solo entraron para golpearla. Dejaron su casa después de decirle: “Es la primera advertencia”.

La periodista responsabiliza a la Seguridad del Estado por la violencia de la que fue víctima, así como de cualquier acto futuro en su contra o en contra de su hijo.

“No tengo enemigos. No puedo pensar en otra cosa [que no sea] que los que entraron a mi casa y me golpearon son de la Seguridad del Estado o personas enviadas por ellos”, dijo la reportera.

Páez no pudo identificar a ninguno de los dos agresores y solo escuchó el sonido de una motocicleta que se alejaba de su vivienda después que los encapuchados salieron de la casa.

Aunque acudió al hospital, los médicos que atendieron su caso no le pudieron hacer radiografías para descartar alguna costilla fracturada, por no existir la materia prima para hacer Rayos X.

Páez contó al también periodista Juan Manuel Moreno que al llegar a la institución médica un agente de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) entró a la consulta junto a ella y le quitó el certificado de lesiones emitido por el doctor.

“Todo fue una operación bien montada y calculada por la Policía política. En este país no existen casualidades. Cuando Mabel le reclamó al policía que le diera el certificado médico de repente entró otro hombre a la consulta a quien el policía le entregó el certificado”, indicó Moreno al ICLEP.

La golpiza contra la periodista ocurrió solo dos días que agentes de la Seguridad del Estado allanara su vivienda, supuestamente, en busca del director ejecutivo del ICLEP, Alberto Corzo.

La periodista estuvo bajo prisión domiciliaria desde el 13 al 16 de noviembre para impedir su participación en la Marcha Cívica por el Cambio convocada por el grupo Archipiélago para el pasado 15 de noviembre.

“El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa condena al régimen de La Habana por los sistemáticos abusos contra los periodistas independientes y exige justicia no solo para Mabel Páez sino, también, para todos los comunicadores que en estos momentos languidecen dentro de las cárceles cubanas, así como para los que están bajo medida cautelar de prisión domiciliaria porque solo son periodistas”, termina la nota del ICLEP.

