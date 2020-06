“Es importante que el mundo insista en la extradición de Alex Saab a EE.UU.”

MIAMI, Estados Unidos.- El expresidente de Colombia Álvaro Uribe aseguró este viernes durante un seminario virtual organizado por la Fundación Libertad, con sede en Argentina, que es “es importante” que el mundo insista para que Cabo Verde otorgue la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, presunto testaferro del dictador venezolano Nicolás Maduro, detenido en el país africano hace dos semanas.

“Ojalá Cabo Verde tenga la sensatez, si lo devuelven a Venezuela allí taparán todo porque él ha sido cómplice de esa sangrienta dictadura”, por eso “es importante que el mundo insista en que Cabo Verde extradite a Alex Saab a Estados Unidos”, dijo Uribe.

Uribe, quien fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, y uno de los más críticos del régimen venezolano y en especial del “Socialismo del Siglo XXI”, ideología promovida por el fallecido Hugo Chávez y continuada por Maduro, criticó también a la dictadura chavista por “proteger a grupos narcoterroristas” de Colombia, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y sectores disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), recientemente desmovilizadas.

Así mismo, el político colombiano dijo que el país vecino no se las verá fácil para salir de la crisis. “Yo no veo recuperable la crisis de Venezuela. La dictadura ha estado viviendo de las remesas, de sus restos de petróleo, el oro y el narcotráfico. No hay posibilidad de recuperación salvo que haya un cambio de sistema”.

Alex Saab, fue arrestado el viernes 12 de junio en Cabo Verde, frente a la costa de Senegal luego de que su avión hiciera escala allí para reabastecerse en camino a Irán, donde el empresario tiene una vivienda.

Saab está acusado de narcotráfico y corrupción en Venezuela y es señalado como el testaferro de Maduro, era buscado por Interpol y ahora Washington mide fuerzas con Caracas para lograr la extradición del empresario, de 48 años, a Miami, donde enfrenta cargos por lavado de dinero ante la Corte Federal del Sur de Florida, acusación introducida en julio del 2019.

De acuerdo al caso presentado ante la justicia estadounidense, Alex Saab y su socio, Álvaro Pulido, “operaban un sistema de corrupción y lavado que les había permitido transferir 350 millones de dólares fuera de Venezuela a cuentas en el extranjero. De ser hallados culpables, enfrentarían hasta 20 años de prisión”.