MADRID, España.- El actor cubano Erdwin Fernández volvió a criticar al régimen cubano desde sus redes sociales este jueves. En esta ocasión, en un mensaje dirigido “a los abusadores de Poder”, hizo un análisis de cómo los funcionarios del Gobierno o las personas con cargos se aprovechan de estos para reprimir y avasallar al pueblo.

Fernández se refirió a las constantes reuniones en los centros de trabajo “a las que hemos asistido casi todos”, donde “te llaman la atención, te halan las orejas, y cosas peores”.

Sobre quienes dirigen estas reuniones, casi siempre viceministros, militares, personas que “dirigen”, dijo a los cubanos: “Estas personas son solo un ser humano más, no más importante que tú, no más fuerte que tú, no más capaz que tú, que trata de imponerse a ti con la complicidad de otros porque no puede SOLO”.

“Tengo muchos amigos, algunos desde la infancia, y seguimos siendo amigos, que hicieron carrera militar porque les gusta, porque la aman, y esos amigos que conozco, son personas de carrera, de honor. No todos son iguales. No todos cumplen `órdenes´ que van contra sus principios como seres humanos, y lo sabemos. Pero, cuando iba a esas ” reuniones”, apliqué algo que me enseñaron: Cuando veas a alguien con guayabera, o uniforme, detrás de un buró, o en la calle, tratando de imponerse, de imponerte su `autoridad´ a manera de asustarte, o intimidarte, solo imagínate esto: `Es solo alguien igual o menor que YO, tal vez hasta alguien con menos estudios y capacidad de trabajo que yo, menos sacrificio, menos trayectoria´”, expone el actor en su publicación.

Por esto, el actor insistió: “Nadie puede avasallarte”, y “nada ni nadie es más grande ni más poderoso que tu familia y tú”.

Erdwin Fernández, quien reside en Estados Unidos desde el pasado año, esta misma semana había compartido un emotivo mensaje sobre el éxodo masivo que atraviesa la Isla y sobre la Cuba que sueña.

“Es triste ver como se van, nos vamos, tantos, tantos y cada día más y más, jóvenes, no tan jóvenes y los no jóvenes, donde muchos llegan, y otros, muchos también, pierden su Vida”; “Yo prefiero soñar un país donde se hable de vida, de patria, no de muerte, donde las familias quieran ver nacer y crecer a sus hijos ahí, en su tierra”; fueron algunas de sus consideraciones.