MADRID, España.- El reconocido actor cubano Erdwin Fernández hizo un llamado a colegas de profesión a expresar solidaridad con el también actor Frank Artola, cuyos hijos fueron trasladados a prisión esta semana.

Los hijos de Artola, Hillary Gutiérrez y Frank Artola, de 26 y 17 años respectivamente, permanecían en calabozos de instrucción desde el 2 de octubre pasado, día en que fueron arrestados con violencia por manifestarse pacíficamente en La Habana.

“Me asombró y me alegró ver cerca de 7 000 personas escribiéndome por homenajear a un gran artista, Corito. Me asombra más aún ver a no más de 200 personas reaccionar cuando salgo en defensa de los hijos de un Amigo, Frank Artola, que en estos momentos necesita del apoyo de todos sus colegas y amigos. Solo 200 personas, y si acaso diez colegas y compañeros de trabajo”, lamentó el actor radicado en Estados Unidos.

“¿Hasta qué punto hemos llegado? ¿Será que la palabra amistad es solo eso, una palabra? Estamos para apoyarnos en las buenas y las malas, no solo en los buenos tiempos. (…) El miedo es poderoso, lo sé, pero ofrecer apoyo, y el pecho para que los amigos lloren no es delito, es Decoro, Empatía, es Honor, y de eso se trata la Amistad”, expresó Fernández a través de una publicación en Facebook.

Tras estas consideraciones, Erdwin Fernández pidió a todos comportarse “como Seres Humanos, como Amigos, como Hombres” y “ofrecer su hombro, que eso no es un delito, y no quebranta ninguna Ley”.

A comienzos de octubre pasado, tras la detención de los hijos de Frank Artola, Fernández denunció la golpiza dada a los jóvenes por los represores del régimen.

Según Fernández, uno de los represores de los jóvenes fue el mismo hombre de pulóver rojo que ha aparecido en varias imágenes de agencias de prensa golpeando a manifestantes.

“Esa misma noche, entre él y muchos más tipos golpearon a los hijos de Frank Artola. Los golpearon brutalmente y ahora los dos hijos de Frank, la hembra y el varón de 17 años, están presos en 100 y Aldabó y muy golpeados”, escribió el actor.

En un video colgado en Facebook, Erdwin Fernández dijo haber recibido la información sobre lo ocurrido a los hijos de Artola de “fuentes muy cercanas”. También llamó a los cubanos a no permitir más represión ni arbitrariedades a las autoridades de la Isla.

