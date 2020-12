Erdwin Fernández responde a Mariela Castro: “Digo lo que pienso aquí, en Cuba”

MIAMI, Estados Unidos. – El actor Erdwin Fernández respondió a las críticas de seguidores del régimen cubano, que lo acusaron de mercenario en redes sociales por defender la libertad de expresión y pensamiento en la Isla.

El pasado martes, Fernández había sido “atacado” por fanáticos castristas a través de la redes sociales. Horas después, la publicación fue compartida por la propia Mariela Castro.

“Hay artistas que se mueven entre Miami y La Habana, pero solo defienden la libertad de expresión en La Habana”, señala el texto, subido junto a una foto del propio actor durante una visita realizada a Miami hace varios años.

Ante la campaña en su contra, el actor no tardó en responder.

“No vivo entre Miami y La Habana. Vivo en la Habana. No respondo ni a mafias ni a grupos. Digo lo que pienso aquí, en Cuba. Conozco a muchos que se pusieron pullovers, gorras y muchas cosas más y ahora están en Miami hablando en contra de lo que juraron fidelidad…”, sostuvo Fernández en un extenso comentario.

El actor aseguró además que prefiere “ser sincero y criticado, que guatacón, adulón y despreciado por su propia gente”.

Fernández también se dirigió directamente a Mariela Castro, a quien recordó sus derechos como ciudadanos.

“Se llama libertad de expresión lo que defiendo. Aquel da una opinión, yo puedo no estar de acuerdo, pero es su derecho, y no se lo puedo prohibir. Eso sí, sin groserías ni ofensas. Les recomiendo que lean mis otras publicaciones . No es la única. Están invitados, dado su interés. Gracias. Por favor, no ataco, ni estoy insultado. Solo respondo sinceramente. Como me enseñaron. Y lo seguiré haciendo”, concluyó el artista.

Las críticas contra Erdwin Fernández arreciaron a finales de noviembre, cuando el actor se mostró públicamente en contra de la discriminación promovida por el régimen de la Isla contra quienes piensan diferente.

“Cuánto me molesta, me indigna escuchar que todo aquel que tiene una opinión diferente está pagado por el gobierno de EE.UU. o cualquier otro país. ¿Es que acaso el cubano es un títere, es una marioneta, no piensa, no razona?”, cuestionó Fernández el pasado 30 de noviembre.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.