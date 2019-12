Envían a Raúl Castro Habeas Corpus de José Daniel Ferrer

MIAMI, Estados Unidos. – Un Habeas Corpus de José Daniel Ferrer García, redactado por el abogado cubano residente en Puerto Rico, Faisel Iglesias, fue enviado el pasado 13 de diciembre al exgobernante cubano Raúl Castro, informó este lunes Radio Televisión Martí.

Se trata del segundo recurso de Habeas Corpus a favor del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que reciben las autoridades de la Isla desde que fuera detenido el pasado 1ro de octubre en la sede nacional de la organización opositora.

El envío de un segundo recurso de Habeas Corpus a Raúl Castro lleva implícito el desconocimiento por parte de la defensa de la imparcialidad de los órganos del sistema judicial cubano, subordinados al régimen de la Isla.

“El problema está en que no hay Constitución. El derecho en Cuba no es más que un instrumento represor del Estado, que no tiene más fines que el poder político”, dijo el jurista, quien agregó que con José Daniel Ferrer se viola el derecho al debido proceso.

Las nuevas gestiones obedecen a que, en el caso del líder de la UNPACU, el sistema judicial cubano no está siendo garante de los derechos fundamentales del detenido.

“Hasta el momento nadie nos ha dado respuesta. Solamente estamos esperando el recurso (…) Estamos confiados de que las cosas van a cambiar porque nosotros respetamos las leyes, son ellos los que las violan constantemente”, declaró a Martí Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer.

Ortega comentó que espera al próximo 27 de diciembre, fecha en la que le que corresponde visitar a José Daniel.

Debido a su notoriedad como líder opositor en Cuba, el caso de Ferrer se ha cobrado fuerza a nivel internacional. Tanto la Organización de Estados Americanos (OEA) como el Gobierno de Estados Unidos y Amnistía Internacional (AI) han exigido la liberación del Coordinador de UNPACU.

Recientemente, comenzó a circular en el Senado de EE.UU. una resolución bipartidista que exige al régimen cubano poner en libertad a Ferrer.