SANTIAGO DE CUBA. – Lo que Enrique Duarte, vecino del municipio Songo La Maya, pensó que sería un alivio terminó siendo una vergonzosa experiencia, dice. Por fin, después de casi tres meses de retraso, llegó la caja de pollo de distribución normada a su bodega, pero esta vez tendría que ser compartida entre tres núcleos (hasta ahora se había compartido entre dos). Él y su vecino se fueron a comprar sin haber encontrado la tercera persona, por ende, se vieron obligados a dividirla allí mismo, en el suelo, para dejar un tercio a otro consumidor.

“Aquello fue lo más bochornoso que he hecho en muchísimo tiempo, pero, entre tanta miseria, ¿quién no ha pasado vergüenzas en este país? Tuvimos que darle golpes a la caja de pollo contra la acera, hasta que logramos desbaratarla. Éramos unos cuantos, en lo mismo, en compañía de un conjunto de perros callejeros. Aquello fue un espectáculo de lo más deprimente que haya vivido”, lamentó el hombre. “Veces anteriores, la comprábamos mi vecino y yo; y como vivimos cerquita, podíamos dividirla con calma, al llegar a la casa, cuando se descongelara”, comentó.

La venta normada de pollo comenzó a raíz de la implementación de la Tarea Ordenamiento, el 1 de enero de 2021, en varias provincias del país. En Santiago de Cuba, por ejemplo, la distribución se lleva a cabo cada tres o cuatro meses.

Por otra parte, los tamaños y cantidades de pollo varían dependiendo del envase, y el precio oscila entre los 615 y 630 pesos, que, dividido entre tres, tocaría a poco más de 200 pesos por núcleo. La mayoría de los cubanos coincide en que es poco, comparado con los más de 9000 que puede costar una caja de pollo en el mercado informal (la libra de pollo ronda los 280 pesos y una caja puede tener hasta 33). Además, es sabido que, por la grave crisis alimentaria en la Isla, los cubanos no pueden prescindir de ninguna oferta, por ínfima que sea.

Para Odalis Zamora, de 58 años, la asignación por la bodega es la única posibilidad de comer pollo, porque de otra forma no puede darse “esos lujos”. Sus ingresos mensuales se reducen a una chequera de 2000 pesos que heredó de su difunto marido y, según dijo a CubaNet, ese dinero solo “alcanza para comprar los mandados de la bodega y pagar agua, gas y electricidad. Para nada más”.

“Yo sufro cuando llega fin de mes y no viene el cárnico a la bodega. Incluso, a veces paso a preguntar, pero casi nunca saben cuándo llegará algo. En cuanto llega el pollo, picadillo, mortadela o huevos, voy lo más pronto que puedo, porque suelen agotarse rápido. Me da vergüenza vivir de esta manera, de una cola en otra, contando las onzas, los granos de arroz, pero no tengo de otra”, admitió Zamora.

En los últimos meses se han reportado muchos retrasos en la distribución de la canasta básica, no solo en Santiago de Cuba. Aunque los productos cárnicos siempre habían sido los más inestables, ahora también se han sumado los granos, el café, el azúcar y el aceite. A principios de este mes, por ejemplo, en gran parte de la provincia estaban vendiendo solo dos libras de arroz por consumidor y ninguna de azúcar. En cuanto al aceite, todavía no llega a muchos consumidores. En este escenario, las denuncias, sobre todo en redes sociales, se multiplican.

“Caballero, ¿alguien puede decirme cuándo vendrá el otro arroz que deben (…)? No ha llegado el aceite. No hay arroz ni azúcar”, publicó en Facebook una usuaria santiaguera identificada como La Inolvidable Martines [sic].

Por su parte, la internauta Claudia del Valle cuestionó: “Lo único que está vendiendo el Estado para los cubanos de a pie son los mandados de la bodega, y ya ni eso. Alguien que me diga si es verdad que el aceite ya no va a venir más, porque se termina enero y todavía nada llega [en Mayarí, Holguín]”.

“Es un hambre en las provincias. En Santa Clara no entra nada; tienen a los ancianos sin qué comer, es triste, lo digo por mis padres. Ellos me dicen que allá no sacan nada. En julio del año pasado dieron media caja de pollo y hasta ahora les vendieron un triste paquete de pollo, pero nada de aceite ni picadillo ni detergente”, aseguró Nereidis Carrazana Fleites.

Asimismo, desde otros poblados y ciudades del país los consumidores han dado a conocer que también han sido reducidas las cuotas de leche para niños de entre dos y siete años, el aceite a un cuarto de libra por persona y el azúcar a dos libras.

A raíz de esta situación, los precios de los productos en cuestión se han disparado en el mercado informal. Ahora un litro de aceite puede llegar a costar 1500 pesos, dependiendo del lugar y la accesibilidad. Un jarro de azúcar parda o morena (cinco libras) 800 y hasta 900 pesos, y un kilo de leche 1000 pesos (al menos en Santiago de Cuba).

Entretanto, el Gobierno cubano solo se ha pronunciado sobre las afectaciones a la distribución de azúcar al sistema de Comercio, que tuvo un déficit de cerca de 600 000 toneladas en el año 2022, según medios oficiales.