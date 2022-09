MIAMI, Estados Unidos. – Keyber Rodríguez Fernández, un cubano residente en la ciudad de Baracoa, en el norte de la provincia de Guantánamo, se encuentra desesperado por la proliferación de roedores y mosquitos, dos plagas que ponen en peligro su vida y la de su familia.

En entrevista con CubaNet, Rodríguez Fernández se quejó por el atraso en la recogida de basura en Baracoa y por la falta de medios para combatir dos plagas que transmiten enfermedades como el dengue y la leptospirosis.

“Los roedores han hecho de mi casa su vivienda”, se quejó el entyrevistado. “Mi esposa y yo estamos durmiendo y nos pasan por arriba. Tengo miedo a contagiarme con una enfermedad de esas, como la leptospirosis”.

“Tengo miedo porque he sufrido dos derrames cerebrales, soy diabético y no veo el modo de resolver la situación. El Estado no hace nada por que esto se resuelva. Entonces, ¿cómo quedamos nosotros, los cubanos que no tenemos quien nos ampare?”, se preguntó.

Por otro lado, lamentó el estado constructivo de su hogar, cuya restauración comenzó 10 años atrás y no ha podido concluir por la escasez y los altos precios de los materiales necesarios.

Rodríguez Fernández asegura que ha presentado varias quejas ante las instituciones pertinentes, pero siempre ha recibido la misma respuesta por parte de los inspectores de Epidemiología. Estos aseguran que la proliferación de roedores es un problema que no pueden resolver por la falta de recursos.

“He denunciado y he reclamado también aquí a los inspectores y lo único que han dicho es que no hay veneno. Y también me han dicho que mi inquietud es la inquietud de miles de personas en este municipio”, aseguró.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.