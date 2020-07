Entre la vida y la muerte opositora cubana Yanelis Deuz Durán

Yanelis Deuz Durán d UNPACU 29 años madre de 4 hijos en estado crítico después de huelga d hambre x arresto y ser acusada desobediencia y resistencia en Hosp prov Roberto Rdguez de C Ávila no funciona riñón hicieron hemodiálisis. No la dejemos morir

— Martha Beatriz Roque (@marthabroque) July 24, 2020