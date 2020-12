Enfermero cubano recibe en Miami distinción de Héroe del Año

MIAMI, Estados Unidos. – El grupo Leapfrog, una organización no gubernamental que promueve la calidad de la atención médica y hospitalaria en Estados Unidos, distinguió al enfermero cubano Sergio Álvarez con la distinción de Héroe del Año de la pandemia, informó el diario El Nuevo Herald.

El cubano, que labora en el Coral Gables Hospital, fue reconocido “entre miles de nominados de varios hospitales del país por su compromiso con la seguridad de los pacientes”.

Denisse Hernández Figueroa, jefa de enfermería de ese centro hospitalario, destacó que Álvarez, desde su puesto como Director de Control de Infecciones, ha sido un apoyo para pacientes y familiares, sirviendo de contacto entre ambos cuando comenzaron los internamientos y yendo a trabajar incluso en sus días de descanso.

Sergio Álvarez, de 47 años, declaró a El Nuevo Herald que el reconocimiento le tomó por sorpresa, pues ni siquiera sabía que estaba nominado.

“Me siento honrado, muy orgulloso por el reconocimiento. Yo no me lo esperaba, para nada. Ni siquiera sabía que había sido nominado (…) Hay un Diosito arriba que me ilumina. Me ayudó a cuidar a mis pacientes. Al principio de la pandemia, en momentos de gran confusión (…) pude desenvolverme con eficiencia. Este es un premio al trabajo en equipo. Desde el que limpia hasta el administrador del hospital”, sostuvo el enfermero.

Nacido en Quivicán, actual provincia de Mayabeque, Álvarez emigró a Estados Unidos junto a sus padres en 1999 tras graduarse de Microbiología en la Universidad de La Habana. La familia se estableció en Miami, donde el cubano pudo estudiar en la Escuela de Enfermería del Miami Dade College, donde se graduó en el 2010.

La consagración profesional para Álvarez llegó de la mano del esfuerzo. El enfermero reveló al Herald que para ahorrar dinero y comenzar a estudiar tuvo que mantener a la vez dos empleos y estudiar inglés por las noches. Sólo así logró insertarse en el campo de la salud local.

“Me desvelaba con el sueño de superarme”, dijo Álvarez, quien vive en la ciudad de Cutler Bay. “Pero valió la pena. Lo mejor es que con mi esfuerzo ayudo a mi comunidad”, concluyó el cubano.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.