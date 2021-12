MIAMI, Estados Unidos.- La enfermera cubana Welsymi Cruz Pérez denunció ante las cámaras de Palenque Visión las dificultades que el personal de salud del Hospital Universitario Vladimir Ilich Lenin, en la ciudad de Holguín, ha enfrentado por años por la falta de materiales y las condiciones para trabajar.

“No tenemos materiales para trabajar, no solo acá, en todo el país tenemos que estar innovando, por ejemplo, si necesitamos un colector de orina innovamos con un pomo de litro y medio, si no hay esparadrapo hemos utilizado hasta precinta”.

Welsymi Cruz, que se manifestó el pasado 11 de julio por una Cuba libre, aseguró que la cúpula gobernante ha “destruido la economía del país, y el sistema de salud no ha sido prioridad para ellos. Imagínense que en Cuba no hay ambulancias, y las que hay son pésimas”.

La enfermera contó que en el hospital trabajaba en una salita pequeña con dos camas, “una tenía el colchón pésimo, si el paciente no tenía sonda y se orinaba todo pasaba por el colchón. Mi salario básico era de 4 810 pesos. Se han formado muchos médicos, enfermeras, tecnólogos y licenciados, pero de qué nos sirve eso si no tenemos los recursos, si no tenemos cómo dar a los pacientes una buena atención, un servicio de excelencia y calidad”, lamentó.

“El desastre del sistema de salud cubano quedó en evidencia con la crisis de la COVID-19, con la falta de ventiladores, de oxígenos. Cuántos pacientes fallecieron por falta de medicamentos, por no haber una ambulancia”, se pregunta.

Welsymi Cruz dice que una vez dijo a los directivos de su centro de trabajo que quería irse de misión, “porque como todo médico y enfermera quería salir y así ganar un poquito más, y venir con mis cositas. Pero nunca se me dio respuesta”.

“Tengo entendido que las misiones aquí son pagadas, si yo tengo dinero pago para que me den una misión. También sé que muchas personas de las que salen como médicos o licenciados son de la Seguridad del Estado”, reveló.

Cruz tiene confianza en que “el 2022 va a ser el año de la libertad en Cuba. Lo doy por hecho”, y recuerda que por eso el 11 de julio le da tanto sentimiento, porque “yo pensé que ese era el día de la libertad”.

A quienes tienen a Fidel como un dios esta enfermera cubana les tiene un mensaje: “No lo es, Fidel asesinó, puso bombas y llevó a su pueblo a la esclavitud, al hambre y a la miseria en la que nos encontramos ahora. Yo quiero vivir en una Cuba libre, en la que se respeten los derechos humanos, donde haya democracia y donde yo pueda hablar sin temor a que me golpeen o me metan en una celda. Tengo miedo que me separen de mis hijos, uno de ellos depende completamente de mí. Yo quiero una Cuba libre por el futuro de mis hijos y el de las demás madres cubanas”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +1 (786) 316-2072, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.