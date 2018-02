María Corina Machado sorprende liderando encuesta para elecciones en Venezuela

MIAMI, Estados Unidos.- La líder opositora María Corina Machado lidera una encuesta realizada recientemente entre los venezolanos para averiguar a quién respaldarían en las elecciones presidenciales a celebrarse en abril próximo.

El sondeo de opinión, elaborado por la firma Pronósticos Marketing Consultants y citado por El Nuevo Herald, arrojó que Machado ganaría unas hipotéticas elecciones primarias para escoger a un candidato único de la oposición. Machado conseguiría el 26 por ciento de los votos, por encima del encarcelado dirigente Leopoldo López (18 por ciento) y el ex candidato presidencial opositor Henrique Capriles (18 por ciento).

Otros posibles de la oposición quedaron como sigue: Henry Ramos Allup, ex presidente de la Asamblea Nacional, obtendría sólo el 9 por ciento de los votos; Antonio Ledezma, ex alcalde de Caracas, 5 por ciento; Henry Falcón, el ex gobernador del estado Lara, 4 por ciento; Manuel Rosales ex candidato presidencial, 2 por ciento.

En la encuesta participaron 1300 personas. Su margen de error es de 3 por ciento y el nivel de confianza es del 95 por ciento.

Lo irónico, señala el reportaje del Herald, es que Machado ha sido una de las figuras que con mayor vehemencia ha criticado la participación en las elecciones presidenciales convocadas por el régimen de Nicolás Maduro.

La popularidad de los principales partidos de oposición venezolanos se ha deteriorado tras su decisión de participar en un controversial proceso de diálogo con el régimen de Nicolás maduro. Este miércoles se informó sobre el fracaso de las negociaciones, que se llevaban a cabo en República Dominicana.

Sólo un 12% de los encuestados en esta ocasión se identificaron con la MUD. El 79%de la población dijo que evalúa de manera negativa la actuación de la coalición opositora. Por otro lado, el 63% dijo no identificarse con ninguno de los partidos políticos, un aumento frente al 55% registrado el mes anterior.

La opositora Machado ha advertido a otros dirigentes políticos que sería un error mortal participar en lo que considera unos comicios orquestados para darle una victoria fraudulenta a Maduro. Tras la victoria del régimen, este obtendría un punto de legitimidad.

Sobre este fenómeno relativo a María Corina Machado, el analista de IHS Markit Diego Moya-Ocampos explicó que “el papel que ha jugado la MUD en ir a un diálogo con el Gobierno, lo cual es poco popular en la población, ha ido desplazando a la Mesa, y posicionando a los líderes como María Corina Machado, y a la coalición Soy Venezuela, que han estado oponiéndose a ese diálogo”.

Machado, Ledezma y el ex embajador de Venezuela ante la ONU, Diego Arria, son los principales líderes de la organización Soy Venezuela.

Por otra parte la imagen de Machado ha cobrado fuerza en redes sociales durante los últimos meses, según el asesor político Aquiles Esté.

Las conversaciones de Venezolanos a través Twitter mencionaron a Maduro en dos millones de ocasiones durante el mismo período en que se midieron las menciones a Machado: unas 323 mil veces, lo que la coloca en el segundo puesto.

“Yo tengo años realizando este tipo de estudios y hasta ahora no he visto ningún caso de una persona que domina de esta manera la conversación que no gane la elección”, dijo Esté.