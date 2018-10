MIAMI, Estados Unidos.- Este miércoles fue hallado un dispositivo explosivo en el correo del ex presidente de Estados Unidos Bill Clinton y de su esposa Hillary, en la casa donde residen en Nueva York, informó el diario The New York Times.

De acuerdo a las declaraciones del funcionario al periódico, el dispositivo es similar a uno encontrado en la casa del filántropo multimillonario George Soros el lunes pasado.

La casa de Soros también se encuentra en un suburbio al norte de la ciudad de Nueva York.

Ese dispositivo se construyó a partir de un tubo de aproximadamente seis pulgadas de largo lleno de polvo explosivo, y fue detonado por técnicos de un escuadrón antibombas, según uno de los funcionarios asignados a la investigación del caso, reportó el NYT.

El motivo de la bomba enviada a Soros sigue sin estar claro, dijo uno de los funcionarios al diario.

Noticia en desarrollo.